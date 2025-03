Un cuento que fomenta la empatía y la inclusión a través de la tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo

Más del 10% de la población española tiene algún tipo de discapacidad, y la accesibilidad en las nuevas tecnologías es clave para su inclusión. El cuento 'Miguel y Carmen se divierten con las nuevas tecnologías', escrito por Claudia Tecglen, pone de relieve cómo la accesibilidad fomenta la igualdad y la participación entre adolescentes. Los compañeros de Miguel y Carmen se convierten en "codificadores de la inclusión", demostrando que la inclusión beneficia a toda la comunidad

Más de un 10% de la población española vive con algún tipo de discapacidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para estas personas, la tecnología accesible puede marcar la diferencia entre la exclusión y la participación plena. Conscientes de este desafío, la Asociación Convives con Espasticidad y la Fundación Claudia Tecglen han lanzado el cuento Miguel y Carmen se divierten con las nuevas tecnologías, un relato que demuestra cómo las herramientas tecnológicas accesibles pueden fomentar la equidad de oportunidades y la convivencia entre adolescentes, promoviendo así la inclusión real.



Un cambio de paradigma: accesibilidad para el juego y la igualdad

El proyecto, liderado por Claudia Tecglen, psicóloga, autora y presidenta de Convives con Espasticidad y de la Fundación Claudia Tecglen, pone de manifiesto la importancia de diseñar tecnologías accesibles que faciliten a los adolescentes con discapacidad participar en actividades con sus compañeros. Tecglen, quien también tiene parálisis cerebral, explica que "la accesibilidad no es solo para quienes tienen discapacidad, sino que beneficia a toda la comunidad al crear espacios inclusivos y colaborativos donde todos pueden participar y crecer juntos".



La historia de Miguel y Carmen: un ejemplo de superación colectiva

La obra Miguel y Carmen se divierten con las nuevas tecnologías, publicada en formato descargable, ilustra cómo las herramientas accesibles permiten a adolescentes con discapacidad integrarse plenamente en actividades grupales. Miguel y Carmen son unos jóvenes que disfrutan jugando con sus compañeros, pero las barreras tecnológicas a menudo dificultan su participación. Ante esta situación, además de ellos, sus propios compañeros también comienzan a reivindicar la igualdad y exigen que se garantice el acceso a recursos que faciliten el juego y la convivencia.



La historia destaca cómo las herramientas digitales accesibles no solo transforman la vida de quienes las necesitan, sino que también fomentan valores como la empatía, la solidaridad y la justicia entre los adolescentes.



Un estudio clave: accesibilidad digital y discapacidad

El proyecto se alinea con los resultados del estudio "Accesibilidad digital y discapacidad: estudio desde una perspectiva centrada en las personas", desarrollado en 2021. Este informe concluye que el 62% de las personas con discapacidad enfrentan barreras digitales, subrayando la necesidad de formación en accesibilidad.



Claudia Tecglen: "La inclusión comienza con la igualdad en lo cotidiano"

Tecglen enfatiza que la accesibilidad tecnológica permite que adolescentes con discapacidad puedan participar de manera igualitaria en actividades esenciales para su desarrollo personal y social y, para ello, destaca que "el juego no es solo diversión, es una herramienta para construir vínculos, autoestima y habilidades de vida. Cuando los compañeros de Miguel y Carmen reivindican su derecho a jugar, están defendiendo un principio fundamental: la participación social real".



Un aprendizaje para todos

Miguel y Carmen enseñan que la accesibilidad no es un lujo, sino un puente hacia la inclusión y la igualdad. Su historia es un recordatorio de que un mundo más accesible es un mundo donde todos ganan.



Si se quiere conocer más sobre esta historia y cómo la tecnología puede transformar vidas, se puede descargar el cuento de forma gratuita en www.convives.net. "Porque cuándo garantizamos la accesibilidad, construimos un futuro donde todos los adolescentes puedan jugar, aprender y crecer juntos".



Este proyecto se enmarca dentro de la participación en el programa de formación y asesoría en el ámbito digital Santander Social Tech de Fundación Banco Santander.







