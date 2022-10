Dabiz Muñoz, Quique Dacosta y Jordi Cruz hablarán en FYUZ de tecnología, innovación y gastronomía

(Información remitida por la empresa firmante)

España acoge la mayor cumbre mundial sobre conectividad y el metaverso para analizar los avances en la infraestructura tecnológica de las telecomunicaciones

FYUZ ha elegido Madrid para poner en marcha su receta: una experiencia única que combina la tecnología con la gastronomía, en la que los líderes mundiales de las soluciones de redes abiertas y desagregadas y el sector de las telecomunicaciones en general abordarán el futuro de las infraestructuras de telecomunicaciones. Para impulsar su imaginación y afinar esa receta, FYUZ ha incorporado a su programa a tres de los cocineros más destacados del panorama gastronómico español. Los chefs Dabiz Muñoz, Quique Dacosta y Jordi Cruz ofrecerán tres sesiones sobre gastronomía, creatividad y tecnología, con el futuro de la conectividad y el metaverso como telón de fondo.



Las jornadas, que se desarrollarán en IFEMA (Madrid) los próximos 25, 26 y 27 de octubre, combinarán una experiencia inmersiva con el liderazgo intelectual en el sector de las telecomunicaciones, y en ellas participarán ejecutivos de alto nivel, ponentes visionarios y las empresas y organizaciones que están redefiniendo el futuro de la conectividad, desde la RAN abierta hasta el metaverso y los pioneros de la infraestructura abierta y desagregada.



Creatividad, gastronomía y tecnología

Yago Tenorio, presidente de TIP y director de Arquitectura de Red en Vodafone, explorará el martes 25 ante los más de 1.500 participantes esperados procedentes de 4 regiones globales cuál es el concepto de innovación del renombrado mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz, y se adentrará con él en el territorio de la innovación en el mundo de la gastronomía. Juntos, abordarán también el papel que desempeña la tecnología en el sector gastronómico, además de comentar las similitudes entre ambos sectores.



El día 26 será el turno del chef Quique Dacosta, recientemente distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Acompañado de Yago Tenorio y Kristian Toivo, director ejecutivo de TIP, analizará la importancia de la innovación y la tecnología en la cocina y en la gastronomía sostenible.



Por su parte, Gemma Lianez Huguet, gerente de Soluciones de Conectividad y Ecosistemas en Meta, y el chef Jordi Cruz, que cuenta con tres estrellas Michelin, se enfocarán en el proceso de creación e innovación de nuevos conceptos, tanto gastronómicos como tecnológicos, en la última jornada de FYUZ.



Las tres cumbres de FYUZ



• Martes 25 - Open RAN Summit: impulsada por la O-RAN ALLIANCE y TIP, centrada en la conectividad de acceso radio y donde el ecosistema debatirá sobre los últimos avances de la industria en la adopción de soluciones Open RAN.



• Miércoles 26 - Telecom Infra Project Summit: la cumbre impulsada por TIP, donde altos representantes de operadores, proveedores, integradores de sistemas, reguladores y analistas tratarán las últimas novedades sobre soluciones abiertas y desagregadas y los modelos de negocio que las sustentan.



• Jueves 27 - Metaverse Connectivity Summit: liderada por Meta, donde los líderes y creadores de tendencias que están acelerando la conectividad para la próxima transformación de internet darán a conocer los últimos avances en el mundo del metaverso.



Algunos de los ponentes para la edición de 2022



• Dan Rabinovitsj VP Connectivity working en Meta



• Samira Naraghi, Director of Connectivity Partnerships working en Meta



• Eran Tal, Director, Connectivity Ecosystems working en Meta



• Yago Tenorio, TIP Chairman & Fellow and Network Architecture Director working en Vodafone



• Atoosa Hatefi, Director of Innovation in Radio & Environment working en Orange



• Scott Cohen, Global Sales Leader for Telco & CSP Vertical working en Dell Technologies



• Joe Thome, Vice President Business Operations & Marketing working en AirHop



• Pedro Jeronimo, Managing Director - Networks CMTen Accenture



• Cayetano Carbajo, Director for Core, Transport and Service Platforms working en Telefónica



• Enrique Blanco, Global CTIO working en Telefónica



• Francisco Martín Pignatelli, Group Head of OPEN RAN working en Vodafone



• Tiago Rodrigues, CEO working at Wireless Broadband Alliance



FYUZ, que combinará las últimas novedades en telecomunicaciones con la gastronomía para crear la mejor experiencia de usuario, está dirigido a profesionales de empresas y organizaciones del sector telco, bajo inscripción aquí, gratuita en el caso de los operadores:



enlace



Ya está disponible la app exclusiva para FYUZ que incluye una función de red para permitir ver al resto de asistentes y toda la información del evento.



Link de descarga de la app para usuarios Apple: enlace



Link de descarga de la app para usuarios Android: enlace



Se puede consultar la agenda completa de las jornadas de FYUZ aquí: https://www.fyuz.events/EN/pages/Agenda



Se puede ver el listado completo de speakers aquí: enlace







