Debuta el documental del Curso One, conocido como el curso de la felicidad

Debuta online el documental del Curso One, definido como "el curso de la felicidad" que tiene lugar seis veces al año en cuatro países y se imparte en tres idiomas diferentes

El Curso One se desarrolla durante cuatro días donde se imparten herramientas prácticas enfocadas en mejorar las cuatro áreas más importantes de la vida de una persona: relaciones, emociones, éxito y salud.



El documental de 58 minutos de duración fue grabado por la productora Vips Production, que ha sido la primera autorizada para acceder con cámaras y documentar el evento en la quinta edición que se realiza en la ciudad condal.



El curso lo imparten el sociólogo Giacomo Navone, Michele D’Antino y la doctora en psicología María José Pubill, cada uno con más de diez años de experiencia a la espalda sobre el campo de la formación y del crecimiento personal.



En España ya son más de mil las personas que han asistido y han logrado superar sus límites, han hecho las paces con su pasado, se han reencontrado a sí mismos, mejorado sus relaciones personales y conseguido un mayor éxito en su trabajo. Entre dichos participantes no solo se encuentran empresarios o jóvenes sino también parejas, familias e incluso mayores, porque no hay edad límite para quien quiere mejorarse y crecer.



El documental permite a los espectadores adentrarse en el ambiente del One, donde los participantes adquieren una nueva perspectiva sobre sus capacidades, sobre los pensamientos y emociones que motivan su comportamiento y herramientas prácticas para gestionarlas y tomar las riendas de su propia vida.



Se trata de cuatro días de trabajo personal, aunque no todo es introspección, ya que en el curso no faltan los momentos de diversión y las pruebas especiales como caminar sobre brasas ardientes. Respecto a estas pruebas, como bien comenta Giacomo Navone, “no es un espectáculo para los más atrevidos, sino una prueba que, con el significado y enfoque correctos, puede ayudar a las personas a percibir su propia fuerza y su determinación frente a los obstáculos”.



En Italia el curso ya se ha posicionado entre los pesos pesados del crecimiento y la mejora personal, en España con el lanzamiento del documental el objetivo es dar a conocer una parte de la experiencia vivida durante el curso y dar cuenta de la importancia de formarse y equiparse de instrumentos que ayuden a enfrentarse a situaciones como la actual y a los imprevistos que va presentando la vida.



El documental ya puede disfrutarse en la página web del Curso One: https://www.curso-one.es











Contacto

Nombre contacto: Crecimiento Personal

Descripción contacto: Crecimiento Personal

Teléfono de contacto: 687395135