Cómo desinfectar una casa o negocio del coronavirus de forma certificada y con una eficacia del 99,99%

Actualmente existen muchas dudas sobre cuál es la mejor forma de higienizar y limpiar en el domicilio o en el lugar de trabajo para desinfectar las superficies del virus SARS-CoV-2 (Covid19) y la pregunta es recurrente; ¿Cuál es la mejor opción? Lo cierto es que a día de hoy solo existen 2 productos en el mercado que hayan sido testados con la cepa exacta del SARS-CoV-2 en un laboratorio y estén notificados en el Ministerio de Sanidad. A continuación, comparan las 4 opciones más populares del mercado

Itash iClean

El más económico de los dos que han realizado un estudio con la cepa exacta del SARS-CoV-2 con un 99,99% de eliminación del virus. Utiliza la tecnología Ionisis y cuenta con una certificación extra muy importante, la certificación UNE-EN 14476, con una eficacia contrastada del 100% en la eliminación de todos los virus envueltos y no envueltos, convirtiéndolo así en una gran ayuda como producto multiusos para la limpieza, desinfección y eliminación de olores en cualquier espacio, incluidos los hospitales.



Itash iClean puede eliminar el virus en 30 segundos convirtiendo agua del grifo en un poderoso desinfectante y tiene un poder remanente superior a 48 horas. Puede aplicarse a cualquier superficie y su difusor permite arrastrar gotículas en el aire, siendo este uno de sus mejores atributos. Puede desinfectar 160m2 con 400ml de agua.



No deja residuos tóxicos en el ambiente y tiene test de seguridad en piel y ojos.



De momento se puede adquirir únicamente en la página web www.ionisis.com por 299€ (249€ en promoción de Black Friday).



Zonwhite Lister

Fue el primer dispositivo testado con la cepa exacta del SARS-CoV-2 también con una efectividad del 99,99%, pero para eliminar el virus hay que esperar 5 minutos.



Tiene gran eficacia en la eliminación al 99,99% de otros patógenos, como el virus INFLUENZA H1N1/A/PR8 (gripe común) y del 100% en la eliminación de otros virus, bacterias, y hongos. También es efectivo en eliminación de olores.



Tampoco deja residuos tóxicos en el ambiente y tiene test de seguridad en piel y ojos.



Se puede adquirir en la página web www.zonwhite.com por 399€.



Sanytol

Existen diferentes modelos que permiten limpiar y desinfectar sin lejía y aunque ha sido probado en algunas cepas de virus parecidos, no ha sido probado en el virus específico del SARS-CoV-2 y por lo tanto no está demostrada su eficacia en la desinfección del coronavirus.



Por los químicos que lleva no es aplicable en alimentos ni en utensilios de cocina y es necesario disponer de diferentes modelos para distintos usos (superficies, manos, ropa) e ir comprando diferentes productos con el inconveniente que esto es para el medio ambiente.



Puede adquirirse en supermercados y tiendas online a un precio de 3€ la botella de 0.75L.



Lejía común

Igual que el Sanytol, su eficacia no está probada con la cepa del SARS-CoV-2 y es el producto más químico y peligroso de todos, no puede usarse cerca de personas, niños o mascotas y tiene un proceso poco cómodo y que no permite desinfectar grandes espacios de forma rápida.



Puede adquirirse en supermercados y tiendas online a un precio de 1,2€ la botella de 1L.







