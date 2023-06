(Información remitida por la empresa firmante)

Las adicciones no discriminan por género, pero el género sí que condiciona el acceso a los servicios. Ya de por sí no es fácil acceder a servicios de tratamiento. Solo una de cada cinco personas con drogodependencia tiene acceso a servicios de tratamiento. Pero si esta persona es una mujer es aún más complicado: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo un 20 % de las personas que acceden a tratamiento son mujeres

Ginebra, 26 de junio de 2023.- El 26 de junio, "Día Mundial contra las Drogas", Dianova lanza la campaña "El acceso al alcance de todas" para llamar la atención sobre la necesidad de contar con servicios inclusivos y accesibles para todos y todas. Para ello, es esencial abordar los desafíos desde una perspectiva de género, actuar para eliminar las barreras al ingreso a esos servicios y así poner fin a la infrarrepresentación de las mujeres en los servicios de adicciones



Por un lado, la campaña busca llamar a la acción a los tomadores de decisiones y a los profesionales de los servicios de salud y de adicciones. Por otro, la campana pretende dar a conocer la problemática a la opinión pública para acabar con la estigmatización de las mujeres que utilizan drogas.



Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres son múltiples: estructurales, sociales y culturales incluyendo, por supuesto, los que son asociados al género como construcción social. A ello hay que añadirle que las mujeres que consumen drogas tienen una prevalencia de sufrir violencia de género de dos a cinco veces mayor que las mujeres que no consumen drogas. Sin embargo, la mayoría de los servicios están diseñados pensando sólo en los hombres, a su perfil y necesidades y no siempre se aborda la cuestión de violencia de género que resulta clave a la hora de trabajar con mujeres que consumen drogas.



Asimismo, existen prejuicios entre profesionales de los servicios de salud y drogodependencias hacia las mujeres y personas LGBT+. Además, el miedo a la pérdida de la custodia de los hijos/as o el miedo a las sanciones legales no incentivan a acceder a los servicios. Como tampoco lo hace el enorme estigma que pervive en la sociedad hacia las mujeres que consumen drogas.



Por último, cabe destacar que las personas de la comunidad LGBT+ tienen que afrontar barreras y obstáculos adicionales dadas sus particularidades y vulnerabilidades específicas que pueden complicar, si cabe más, el acceso y la adhesión a servicios de adicciones.



Dianova lleva años incidiendo en la necesidad de implementar una perspectiva de género en las políticas de drogas y en los servicios de adicciones. Con la campaña "El acceso al alcance de todas" se busca reforzar una vez más el mensaje que es imperativo contar con servicios de adicciones inclusivos y accesibles.



Acerca de Dianova

Dianova es una red de organizaciones que interviene en el ámbito social y de la salud en cuatro continentes, en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.



La prevención y el tratamiento de adicciones constituyen las principales esferas de actividad de Dianova International, pero también se compromete a nivel de incidencia política, defendiendo los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad en organismos y foros internacionales de políticas de drogas, salud y derechos humanos.



Principales afiliaciones

Dianova Internacional es un ONG de utilidad pública con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y mantiene relaciones consultivas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dianova también es miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil de Drogas (CSFD), del Comité de ONG de Drogas de Viena (VNGOC) y de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) entre otras plataformas.



Emisor: Dianova

Contacto

