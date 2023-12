Erum Vial destaca la importancia de la luz de emergencia conectada durante los próximos desplazamientos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de diciembre de 2023.

El diseño de la Led One se convierte en un factor fundamental para la seguridad en carretera ante inclemencias meteorológicas como la nieve en los desplazamientos a estaciones de esquí

Aunque la obligatoriedad de la luz de emergencia conectada (Baliza V16) entrará en vigor el 1 de enero de 2026, Erum Vial destaca la importancia de adoptar esta tecnología desde ahora. Actualmente, no es obligatorio utilizar triángulos de emergencia en vías de alta velocidad debido al peligro que representa bajar del vehículo para colocarlos, por lo que la luz de emergencia conectada se convierte en la mejor alternativa para señalizar una parada de emergencia.



La luz de emergencia conectada " Led One" de Erum Vial se activa sin salir del vehículo y se coloca en el techo mediante imán, eliminando así cualquier riesgo para el conductor.



Cuando es activada, envía señales a la plataforma 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) cada 100 segundos, información que se utiliza en los paneles informativos de las carreteras para alertar a los conductores y a los servicios de emergencia.



La más alta, la más visible, la más segura

La luz de emergencia conectada "Led One" de Erum Vial destaca por ser la más alta del mercado, ofreciendo máxima visibilidad y, por ende, mayor seguridad. Además, Erum Vial ofrece un servicio de conexión incluido en el precio, hasta el 31 de diciembre de 2037, lo que supone 12 años desde la entrada en vigor de la normativa el 1 de enero de 2026. Por lo tanto, adquirir la luz de emergencia "Led One" antes de que sea obligatorio su uso, proporciona un servicio de conexión adicional sin coste añadido para el usuario.



Diseñada para tener la máxima eficiencia ante las inclemencias meteorológicas

En un período del año caracterizado por desplazamientos masivos y condiciones climáticas desafiantes, Erum Vial reafirma su compromiso con la seguridad vial, instando a los conductores a adoptar tecnologías como la "Led One" para un viaje más seguro y tranquilo.



La luz de emergencia conectada "Led One" de Erum Vial, se ha diseñado para ofrecer garantías de visibilidad en condiciones climáticas adversas. De hecho, el diseño de la cúpula está pensado para que no almacene nieve sobre la misma, y la altura del dispositivo posibilita su visibilidad, aunque se acumule nieve sobre el vehículo.



De la misma manera, si el vehículo está equipado con perfiles para colocar la baca, la altura de la "Led One" hace que tenga una visibilidad de 360 grados.



Erum Vial a la vanguardia de la tecnología vial

Erum Vial, filial del Grupo Erum, es una empresa líder en soluciones viales innovadoras que buscan mejorar la seguridad y eficiencia en las carreteras. Con un enfoque en la innovación, Erum Vial se compromete a ofrecer productos y servicios que marquen la diferencia en la movilidad y la seguridad vial. "Viaja seguro con Erum Vial".







