El fenómeno de los paquetes misteriosos regresa a Vallsur

Vallsur contará del 17 al 28 de diciembre con una tienda efímera de paquetes perdidos - TREVOBOX

(Información remitida por la empresa firmante)

· Vallsur contará del 17 al 28 de diciembre con una tienda efímera de paquetes perdidos en la que se pondrán a la venta hasta 10 toneladas de cajas sorpresa

Valladolid, 16 de diciembre de 2025.- El fenómeno de los paquetes misteriosos, una de las experiencias de compra más virales y sorprendentes del momento, regresa a Vallsur del 17 al 28 de diciembre.

Durante estos días, Vallsur abrirá una tienda efímera con hasta 10 toneladas de cajas sorpresa repletas de artículos de todo tipo. Los vallisoletanos podrán sumergirse en esta experiencia única para descubrir tesoros ocultos en cajas misteriosas cuyo contenido solo se revela al abrirlas. Dentro de esta instalación temporal, los compradores podrán encontrar una amplia variedad de productos, desde tecnología de última generación hasta moda, calzado, relojes, videojuegos, belleza, coleccionismo y mucho más.

“Volvemos a contar en Vallsur con esta nueva y emocionante experiencia de compra diferente. Este formato combina la emoción del tiempo limitado con el atractivo de encontrar productos escondidos entre los paquetes. Una experiencia que ya ha triunfado en otros países y que promete convertirse en uno de los planes favoritos de estas fechas en Valladolid”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La dinámica es sencilla: los clientes pueden comprar tantos kilos de paquetes como deseen, pero con un límite de tiempo para elegir. Una vez dentro, el cronómetro se pone en marcha y disponen de 10 minutos para seleccionar entre las cajas disponibles. Los paquetes se venden al peso, a un precio de 2,49 euros por cada 100 gramos. La elección es libre y el contenido totalmente sorpresa.

Tras el éxito de esta iniciativa durante el pasado mes de mayo, por la que pasaron más de 4.500 vallisoletanos en cinco días, Vallsur vuelve a traer a Valladolid este formato que ha conquistado a miles de consumidores en Europa de la mano de Trevobox, la innovadora tienda efímera de la empresa portuguesa especializada en la venta de paquetes perdidos.

Pop-Up Paquetes Misteriosos en Vallsur

· FECHAS: Del 17 al 28 de diciembre.

· HORARIO: de 11:00 a 21:00 horas.

· LUGAR: Centro Comercial Vallsur. (Plaza Simancas).

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es