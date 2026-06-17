"Gafas de Realidad" de Manos Unidas, novedosa idea para cuidar la salud ocular en India a través de la moda

Manos Unidas Gafas de Realidad 1 - Agencia Kompoko

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la web de Mr.Boho, firma española especializada en gafas de sol, se venderá una "Edición Especial Manos Unidas". El 100 % de los beneficios se destinará a un proyecto de salud ocular en 130 aldeas en el distrito de Satna, en Madhya Pradesh. La iniciativa permitirá realizar cirugías de cataratas, entregar gafas graduadas y formar a personal sanitario local en zonas rurales en riesgo de exclusión

Madrid, 17 de junio de 2026.- En plena era virtual, la ONG de cooperación al desarrollo de la Iglesia Católica Manos Unidas, en una alianza con la firma de óptica Mr.Boho, presenta hoy su nueva campaña solidaria: "Gafas de Realidad: Cambia su mundo".



Una invitación a ver el mundo "de verdad" y una colaboración que nace con un objetivo tangible: erradicar la ceguera evitable en el distrito de Satna, en India, transformando un complemento de moda en una herramienta de desarrollo sanitario.



Una emergencia sanitaria en el corazón de India

El proyecto se desarrolla en una de las zonas más vulnerables de la región de Madhya Pradesh, en el distrito de Satna, donde la pobreza extrema y la falta de infraestructuras médicas condenan a miles de personas a la ceguera por causas tratables, como las cataratas, el glaucoma o errores refractarios.



"En estas aldeas, perder la vista significa perder la capacidad de trabajar la tierra y quedar excluido de la sociedad", explica Virginia Martínez, coordinadora de Marketing de Manos Unidas. "Con las Gafas de Realidad, el comprador no solo adquiere un producto de calidad, sino que ayuda a financiar la cirugía de alguien que, de otro modo, nunca tendría acceso a un quirófano".



Impacto real en cifras

El proyecto tiene una duración de 12 meses y ayudará a 9.750 personas, de las cuales la mitad son mujeres, un colectivo con especial dificultad de acceso a la salud en India.



Las líneas de actuación financiadas por esta campaña incluyen:



1. Atención móvil: organización de campamentos mensuales de detección y seguimiento en zonas rurales remotas.



2. Cirugía gratuita: operaciones de cataratas en el hospital base de Satna para pacientes sin recursos.



3. Equipamiento y prevención: suministro de gafas graduadas, medicamentos y adquisición de equipo clínico portátil.



4. Formación: capacitación de trabajadoras sanitarias (ASHA) y personal paraoftalmológico para fortalecer el sistema de salud local.



Con esta iniciativa, Manos Unidas refuerza el compromiso social que inició hace ya 67 años, invitando a "cambiar la visión" para ver una realidad que a menudo permanece invisible, pero que tiene solución. Se puede obtener más información de la campaña en https://gafasderealidad.manosunidas.org/...



La producción audiovisual de la campaña, diseño y comunicación, es obra de la agencia especializada en el Tercer Sector, Kompoko, y las gafas pueden adquirirse a través de mrboho.com



Enlace a Instagram: https://www.instagram.com/reels/DZpJMx4G...

Contacto

Nombre contacto: Irene Núñez Cid

Descripción contacto: Manos Unidas / Departamento de comunicación de Manos Unidas

Teléfono de contacto: 626 347 008



