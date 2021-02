Gran éxito de participación, presencial y virtual, en el IV FestiLIJ3C

· Más de cuarenta autores se dieron cita en este festival anual repleto de actividades para todas las edades

Madrid, 11 de febrero de 2021.- La cuarta edición del Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos (FestiLIJ3C) tuvo lugar del 4 al 7 de febrero en la Biblioteca Municipal Lope de Vega del municipio. Con más de 40 autores, 686 participantes en las actividades de la biblioteca, 124 asistentes en el teatro, 248 alumnos en las visitas a los colegios e institutos y más de 620 personas en las visualizaciones en streaming, este encuentro anual estuvo protagonizado por los más pequeños que pudieron conocer de cerca a los artífices de sus historias favoritas.

El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de la Concejalía de Cultura, y la Librería Serendipias, con la colaboración de Ediciones Diquesí, fueron los encargados de organizar este festival que pretende fomentar la lectura en niños y jóvenes. “La literatura infantil y juvenil es la base, es lo más importante que hay para crear lectores que luego lean a esos autores para adultos. Creo que si no se cuida a la literatura que leen los más pequeños se van a crear lectores y personas mediocres”, comentó Elena Martínez Blanco, organizadora del festival y propietaria de la Librería Serendipias.

Durante cuatro días el municipio madrileño fue el epicentro de la literatura infantil y juvenil. Elisa Lidia Miguel, concejala de Cultura, destacó cómo “la literatura y los autores salen al encuentro de sus lectores”. Y no solamente para aquellos que se acercaron al festival, debido a la reducción de aforo, por primera vez se pudo disfrutar desde cualquier lugar del planeta, ya que se retransmitió en streaming y el público realizó comentarios y preguntas a través de las redes sociales. El alcalde de la localidad, Jesús Moreno, se mostró “satisfecho y orgulloso” con este encuentro que “no solamente es un festival tricantino, ha sobrepasado las fronteras incluso de nuestro país”.

Esta cuarta edición del festival contó con una amplia variedad de actividades que se desarrollaron con escrupulosas medidas de precaución frente a la Covid-19. Pep Bruno, José Carlos Andrés o Margarita del Mazo, entre otros, transportaron a los más pequeños a mundos de fantasía con sus cuentacuentos.

El programa Menudo Castillo realizó una emisión en directo desde el festival de la mano de su presentador Javier Fernández Jiménez, que también realizó un taller de radio para que los más pequeños conocieran los entresijos del medio. La autora Lola Núñez retó a los participantes con un scape room literario, los pequeños detectives pudieron demostrar su pericia con ‘Los misterios de Raquel’, Nono Granero enseñó a crear poemas de forma divertida, y los seguidores de Harry Potter pudieron poner en práctica sus conocimientos sobre el niño mago con un trivial en el que participaron las casas más famosas de Hogwarts.

Autores como Nando López, Sara Cano, Diego Arboleda, María Menéndez-Ponte, Clara Cortés, Alena Pons o Myriam M. Lejardi, entre otros muchos, acercaron sus historias a los más jóvenes, pero también a los adultos que quisieron disfrutar de ellas, desvelando todos los detalles que el público quiso conocer a través de entretenidas charlas. Por su parte, el escritor Santiago García- Clairac atrajo a los más pequeños al mundo de ‘El Principito’, al mismo tiempo que evocaba al niño que los más mayores llevan dentro.

Además, María Zaragoza y Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado acercaron la filosofía a los adolescentes, y los autores Pedro Mañas, Luján Fernández y David Sierra, creador del cartel del festival de este año, comentaron con el público los secretos de sus mundos de fantasía tanto escritos, como ilustrados.

Durante el festival también se presentaron los libros ‘Cuento contigo’, una obra solidaria en el que han participado decenas de autores, y el ganador del II Premio de Novela FestiLIJ3C, ‘El bosque de las historias desordenadas’, de Carmen Fernández Valls.

Premios Torre del Agua

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los Premios Torre del Agua a los mejores libros de literatura infantil y juvenil en distintas categorías: Álbum ilustrado español para ‘La bruja que no quería ser princesa’, de Susana Isern, ilustrado por David Sierra (Beascoa); Álbum ilustrado traducción para ‘El vendedor de felicidad’, de Davide Calí ilustrado por Marco Somá y traducido por Isabel Borrego (Libros del Zorro Rojo); o Conocimiento para ‘La línea del tiempo. Ciencia y tecnología’, de Peter Goes, traducido por Goedele de Sterck (Maeva).

Respecto a premios Lectores, se otorgaron galardones en las siguientes categorías, Primeros lectores español para ‘Lupas y Nanai’, de Diego Arboleda e ilustrado por Ana Zurita (Anaya); Primeros lectores traducción para ‘Ninja Timmy’, de Henrik Tamm y traducido por Ivette Miravitllas, (Espiral Ediciones); Lectores para ‘Baba Yagá’, de María Zaragoza, ilustrado por El Rubencio (Aristas Martínez); y Lectores traducción para ‘La historia imposible de Sebastian Cole’, de Ben Brooks y traducido por Rebeca González Izquierdo (Blackie Books).

En cuanto a los galardones destinados a la literatura juvenil, se concedieron distinciones en Juvenil Autoconclusivo español para ‘Somos astronautas’, de Clara Cortés (La Galera); Juvenil Autoconclusivo traducción para ‘El asombroso color del después’, de Emily X.R. Pan y traducido por Teresa Lanero (Nocturna); Juvenil Saga español para ‘Royalty Witches’, de Alena Pons e ilustrado por Laia López (Ed. Astronave); y Juvenil saga traducción para ‘Rebelde’, de Rainbow Rowell y traducido por Wendolín Perla (Alfaguara). Asimismo, la escritora Carmen Fernández Valls recibió su galardón por ‘El bosque de las historias desordenadas’ como ganadora del II Premio de Novela FestiLIJ3C.

Además, en las categorías destinadas al cómic se otorgaron los premios Cómic español para ‘El robot del bosque’, Copons y Fortuny, (Combel); y Cómic traducción para ‘Las hermanas Grémillet’, de Di Gregorio y Barbucci y traducido por Irene M. Sala (Astronave).

El Premio Torre del Agua a toda una vida dedicada a la Literatura Infantil y Juvenil recayó en la escritora y actriz Elvira Menéndez, que se mostró muy emocionada con este galardón, “estoy encantada. Me parece un premio muy importante, porque la literatura infantil y juvenil es nuestro futuro, no solo el futuro de los próximos lectores, sino el futuro de nuestro país. Un país que no lee no va a llegar muy lejos, evidentemente”.

Estos cuatro días de literatura infantil y juvenil finalizaron en el Teatro Adolfo Suárez de Tres Cantos con ‘The Big Van Ciencia’. La traca final de un festival que volverá el año que viene con la misma ilusión y todas las ganas de acercar la lectura a los más pequeños.

