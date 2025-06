HUIIKE lanza 'Little Sea' y apoya la conservación del Mar Menor donando parte de los ingresos de sus ventas

(Información remitida por la empresa firmante)

HUIIKE donará parte de los ingresos obtenidos con la nueva tabla de paddle surf 'Little Sea' a la adquisición de equipamiento para el proyecto de recuperación y conservación de las especies del Mar Menor del Acuario de la Universidad de Murcia

Destinarán 5 euro del precio de venta de cada tabla de paddle surf 'Little Sea' vendida a la compra de equipamiento para el Banco de Especies del Mar Menor de la Universidad de Murcia.

Se podrá acceder a información actualizada de esta iniciativa a través de este enlace: https://huiike.com/blogs/el-blog-de-huiike/huiike-comprometidos-mar-menor

Desde el año 2016, el Mar Menor ha experimentado diferentes episodios que han afectado a su ecosistema, provocando la mortandad masiva de flora y fauna marina, el deterioro de la Laguna y que numerosas especies se hayan visto amenazadas.

La situación crítica ha llevado a diferentes entidades y organismos a involucrarse en programas de recuperación del entorno, implementando medidas que mejoran el hábitat y reducen las posibilidades de que vuelva a repetirse en el futuro.

En HUIIKE, marca nacida en Murcia y dedicada a la comercialización de tablas de paddle surf, rinden homenaje al Mar Menor con su nueva tabla 'Little Sea', que presenta un diseño inspirado en el ecosistema natural de la Laguna y que refleja la importancia que el Mar Menor tiene para todos.

"Creemos que esta es una gran oportunidad de poner en marcha una iniciativa con la que contribuir a la mejora y rehabilitación del ecosistema de este espacio singular. Destinaremos parte de los ingresos obtenidos por cada venta de 'Little Sea' al Banco de Especies del Mar Menor del Acuario de la Universidad de Murcia, fondos que servirán para la adquisición de nuevo equipamiento que ayude a su proyecto de investigación".

La labor del Banco de Especies del Mar Menor del Acuario de la Universidad de Murcia

Desde el Acuario de la Universidad de Murcia, centro integrado en el Vicerrectorado de Investigación de dicha Universidad, en coordinación con la Dirección General del Mar Menor, surgió la iniciativa de crear un Banco de Especies del Mar Menor para garantizar la permanencia en el tiempo de las poblaciones de especies amenazadas.

"El Banco de Especies es un proyecto que consta de dos fases. La primera fase busca establecer protocolos de mantenimiento y reproducción de las especies características del Mar Menor, y la segunda permite generar stock de las especies para proyectos de recuperación", explica Emilio Cortés, director técnico y conservador del Acuario de la Universidad de Murcia.

Desde entonces, el Banco ha logrado establecer un stock de unos 4.000 ejemplares de caballito de mar, que esperan aumentar hasta los 8.000 o más a finales de este verano. Si se detecta un estancamiento o regresión en el crecimiento de los ejemplares, se implementará un proyecto de repoblación con los especímenes nacidos en el Banco de Especies.

"Estamos trabajando en una segunda fase con el caballito de mar porque la población del Mar Menor había descendido desde 2019 hasta el punto de que era muy difícil localizar ejemplares en la Laguna. El verano pasado detectamos reclutamiento de juveniles, lo cual fue una grata sorpresa porque indica que los ejemplares que quedaban estaban reproduciéndose".

Iniciativas como las del Acuario de la Universidad de Murcia ayudan a preservar un entorno único en el mundo como el Mar Menor y otorgan una oportunidad a las generaciones venideras de descubrir la gran diversidad natural originaria de la Laguna.

"El Banco de Especies nos ha permitido establecer los protocolos de mantenimiento de las nacras y empezar a generar stock de la población de caballitos de mar, que era uno de los retos que teníamos por delante porque la población de esta especie estaba al límite. Manteniendo su variabilidad genética, podemos recuperar las especies y conservarlas siempre con ejemplares que provienen de la Laguna costera".

Little Sea: un homenaje al ecosistema del Mar Menor

'Little Sea' es la forma en la que en HUIIKE homenajea al Mar Menor. Inspirados en la flora y fauna del ecosistema natural más importante de la Región de Murcia, crean un muestrario de las principales especies que lo habitan. Se puede identificar al caballito de mar, la dorada, el zorro, el langostino, las medusas aguamala y huevo frito, la anguila, el chirrete, la sepia, el fartet, la nacra y el mújol, además de la caracola y el berberecho.

El eje central de la composición es una pareja de caballitos de mar alrededor de la cual se reúnen el resto de las especies marinas. La flora también está presente, con la Cualerpa Proliferia y la Acetabularia como base.

Se ha reservado una sección en su diseño dedicada al exterior del mar, donde se encuentra una gaviota y un fragmento de tierra en referencia a las cinco islas que alberga este paraje: Barón, Perdiguera, Ciervo, Sujeto y Rondella.

Junto a la tabla, los clientes reciben una Thank You Card con un código QR que conduce a su web. Aquí obtendrán más información y la cifra actualizada del importe recaudado antes de efectuar la donación en septiembre de 2025.

La contribución de HUIIKE

"En HUIIKE queríamos que este homenaje particular al hábitat del Mar Menor contribuyera económicamente a maximizar los resultados de las investigaciones del Banco de Especies, destinando 5 euro del precio de venta de cada tabla vendida a la adquisición de equipamiento específico para los tanques de reproducción de los especímenes del acuario".

"La tecnología y el equipamiento de los tanques de reproducción de caballitos de mar nos sirve para monitorizar continuamente las condiciones del agua, unas condiciones que en todo momento sabemos si están dentro de los valores apropiados o si hay algún problema y podemos solucionarlo rápidamente. Son herramientas muy útiles para que no se produzcan problemas que puedan llegar a terminar en mortalidad de ejemplares".

Desde HUIIKE quieren aportar su granito de arena para mejorar la situación del entorno natural del Mar Menor, un hábitat de vital importancia para el ecosistema de la Región de Murcia.

"Iniciativas como las llevadas a cabo por HUIIKE nos suponen una gran ayuda porque trabajamos con tecnología para abordar tanto el mantenimiento como la reproducción de las especies del Mar Menor. El acceso y potenciación de esa tecnología contribuye a mejorar la calidad del agua en los tanques en los que mantenemos a las crías".

Sobre HUIIKE

HUIIKE nace en 2022 en la Región de Murcia como una marca centrada en la comercialización de tablas de paddle surf hinchables, con el compromiso de ofrecer productos excepcionales inspirados por la belleza y la serenidad del Mar Mediterráneo y el Mar Menor. Bajo el lema "Life is a Journey to be Experienced", HUIIKE busca inspirar a otros a abrazar la aventura y a descubrir el poder transformador del deporte. " huiike.com

Zero Plastic Packaging

En HUIIKE han eliminado por completo el plástico de los embalajes de sus tablas de paddle surf y sus accesorios. Este gesto permite reducir en más de 15 toneladas el plástico utilizado al año, sustituyéndolo por papel y cartón 100% reciclable y procedente de fuentes responsables. Cada tabla y accesorio viene envuelto sin plásticos para reducir la contaminación que afecta gravemente a océanos y ecosistemas.

