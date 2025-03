IMANCORP FOUNDATION lanza #RompeElPrejuicio para impulsar la inclusión laboral

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 13 de marzo de 2025 – Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el próximo 21 de marzo, IMANCORP FOUNDATION lanza la campaña #RompeElPrejuicio, un movimiento que desafía estereotipos y reclama más oportunidades de empleo para las personas con síndrome de Down.

El 95% las personas con síndrome de Down no consigue empleo, según la European Down Syndrome Association. Sin embargo, un informe de Accenture revela que las empresas inclusivas son un 35% más productivas y tienen un 59% menos de rotación de personal. Entonces, ¿por qué se sigue excluyendo el talento? El problema no es la falta de capacidad, sino la falta de oportunidades.

Con #RompeElPrejuicio, IMANCORP FOUNDATION quiere cambiar esta realidad, transmitiendo un mensaje claro: el talento no entiende de etiquetas.

Un cortometraje que invita a reflexionar: "Y tu virtud, ¿también llega tarde?"

Como parte de la campaña, IMANCORP FOUNDATION lanza el cortometraje "Y tu virtud, ¿también llega tarde?", producido por Magnetic Productions, una pieza que desafía las percepciones sobre la discapacidad e inspira una visión más inclusiva del empleo.

La historia sigue a Marcos, quien está a punto de firmar su primer contrato en una empresa donde lo más importante son las personas. Cuando su nuevo jefe le recuerda que “lo importante es no llegar tarde, nunca”, su imaginación se dispara.

¿Cómo serán sus compañeros? ¿Qué significa realmente trabajar en un entorno inclusivo?

Lo que Marcos descubrirá va más allá de un simple empleo: los verdaderos límites no están en el mundo que nos rodea, sino en los prejuicios que aún persisten.

La verdadera inclusión comienza en la mente y se extiende al mundo.

Descubrir el desenlace de esta historia que no dejará indiferente imancorpfoundation.org/y-tu-virtud-tambien-llega-tarde/

De la sensibilización a la acción

Más que una campaña de concienciación, #RompeElPrejuicio es un llamado a la acción para empresas, administraciones y la sociedad en general. IMANCORP FOUNDATION colabora con compañías que ya han apostado por la diversidad y han comprobado que la inclusión es una ventaja competitiva real.

A través de esta iniciativa, la fundación difundirá historias reales de personas con síndrome de Down que han encontrado empleo y el impacto positivo que han generado en sus equipos de trabajo. Además, se organizarán eventos, encuentros con empresas y una fuerte campaña en redes sociales para amplificar el mensaje.

''Tú también puedes ser parte del cambio. IMANCORP FOUNDATION te invita a unirte a #RompeElPrejuicio en redes sociales''.

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, IMANCORP FOUNDATION lanza la campaña #RompeElPrejuicio e invita a todos a ser parte del cambio.

¿Cómo puedes participar?

Subir una historia a las redes sociales compartiendo un dato, una experiencia o una reflexión sobre el síndrome de Down o comentando qué ha parecido el corto “Y tu virtud, ¿también llega tarde?”. Se recomienda ayudarlos a visibilizar su talento y demostrar que los verdaderos límites están en los prejuicios.

Etiquetar a @imancorpfoundation

Usar el hashtag #RompeElPrejuicio

Hay que cambiar la forma en que el mundo ve la inclusión.

¿Por qué el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down?

La Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down en 2011, con el objetivo de reconocer la dignidad, la valía y las contribuciones de las personas con síndrome de Down en sus comunidades.

La elección de la fecha no es casualidad: se basa en la causa genética del síndrome de Down, una trisomía en el par 21, es decir, la presencia de tres cromosomas en lugar de dos. Este detalle inspiró la fecha simbólica (3/21 = 21 de marzo), convirtiéndola en un día clave para concienciar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Sobre IMANCORP FOUNDATION

IMANcorp FOUNDATION, es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin social es contribuir a que la sociedad se desarrolle en un entorno más tecnológico, más digital y más inclusivo. Con esta finalidad impulsa la innovación a través de ayudas a emprendedores, fomenta la cultura del estudio y del trabajo y apuesta por el talento inclusivo a través de los programas de sensibilización sobre la discapacidad destinados a empresas. Más información en imancorpfoundation.org

