Importantes cambios en las carteras Profile de Finanbest: menos riesgo manteniendo su potencial

Finanbest modifica la composición de sus exitosas carteras de fondos de inversión para disminuir el riesgo, especialmente en sus carteras conservadoras, mediante una estrategia aún más diversificada y más defensiva en Renta Fija, para anticipar y prevenir un potencial escenario de recesión, que no es probable pero tampoco totalmente descartable. Por otra parte, decide no modificar por el momento su estrategia en renta variable para conservar todo su potencial de crecimiento y de rebote

La Agencia de Valores Finanbest, gestor automátizado líder en rentabilidad y entidad ganadora a la cartera de inversión conservadora más rentable de España en 2021 (de acuerdo al concurso Allfunds), dentro de su política de gestión dinámica de carteras de fondos de inversión indexados y de gestión activa, ha realizado importantes ajustes en su carteras Profile, en base al análisis de los resultados ofrecidos por su modelo cuantitativo (Black-Litterman), cuyo objetivo es maximizar el rendimiento esperado a largo plazo de las inversiones teniendo en cuenta distintas limitaciones de riesgo y de acuerdo la estrategia establecida por su Comité de Inversión.



Un nuevo fondo de bonos de países emergentes



Se sustituye el fondo de renta fija de países emergentes actual por un nuevo fondo de gestión activa Global Emerging Markets Short Duration Bond de la gestora británica Jupiter. El nuevo fondo es más económico (coste de 0,73% TER contra 0,81%) y menos arriesgado (volatilidad a un año 3% contra 6,5%, duración 2,2 años contra 6,2 años ). Además, este fondo tiene características que complementan mejor la exposición de las carteras a bonos soberanos chinos en Renminbi que se añadieron a las carteras hace un año: invierte en bonos corporativos y apenas en deuda soberana, compra mayoritariamente bonos denominados en Hard Currency (esto es, principalmente en dólar estadounidense) y no más de un 10% en divisas locales, y por último se centra en bonos de corto plazo (no más de 3 años). Se trata de un fondo de de clase institucional, traspasable (ventajoso desde un punto de vista fiscal) y los cupones devengados por los bonos en los que invierte el fondo se reinvierten automáticamente dentro del propio fondo (fondo de “acumulación” o de “capitalización”).



Otros ajustes



Además de este nuevo fondo, ha habido otros importantes ajustes:



▪ Una fuerte disminución de la inversión en High Yield.



▪ Después de unos años fuera de estos mercados, se vuelve, aunque paulatinamente, a invertir en bonos soberanos de largo plazo, en EE.UU. y en Europa.



▪ Se reduce la exposición a bonos ligados a inflación, que ya han entregado la rentabilidad esperada y se elimina la inversión en crédito de largo plazo.



▪ Se mantienen prácticamente intactas las inversiones en los mercados de renta variable.



Con todas estas medidas, se incrementa ligeramente la exposición al dólar estadounidense que, pese a parecer "caro", genera un yield ya no despreciable y además siempre actúa como safe haven (valor refugio). La duración media de las carteras sigue estando en mínimos dentro las restricciones que impone la diversificación e incluso disminuye en casi todos los perfiles de riesgo. Señalar asimismo, que de acuerdo a la estrategia de reducción de costes para los clientes para aumentar la rentabilidad de sus inversiones, el coste medio de las carteras Profile baja de 0,27% a 0,25% y varía ahora entre 0,16% y 0,29% dependiendo del perfil de riesgo.



Para Asier Uribeechebarria, CEO de Finanbest, “nuestros buenos resultados en rentabilidad, mantenidos año tras año, demuestran la eficacia de nuestra tecnología, la solidez de nuestro modelo de inversión y las ventajas del asesoramiento automatizado, con la que cada inversor tiene posibilidades de inversión a bajo coste, individualizadas y adaptadas a sus necesidades concretas”.







Contacto

Nombre contacto: ASIER URIBEECHEBARRIA

Descripción contacto: ASIER URIBEECHEBARRIA

Teléfono de contacto: 914287393