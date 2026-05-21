intu Xanadú obtiene un Silver Award en los ICSC Maxi Awards 2026 por su campaña con microcreadores locales

Intu Xanadú obtiene un Silver Award en los ICSC Maxi Awards 2026 - INTU XANADÚ

- Gracias a esta iniciativa, el complejo madrileño logró multiplicar por 30 su alcance orgánico, reforzando su conexión con la comunidad local y posicionándose como un referente en activación digital dentro del sector

- En esta edición, también han sido distinguidas las campañas ‘Imagínate quedarte en blanco y…’ y ‘Sácalo a la luz’, dos iniciativas de CBRE llevadas a cabo en intu Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

.-propiedad de Nuveen y Rivoli Asset Management, y gestionado por CBRE, ha sidoen losuno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos en el ámbito del marketing y el retail.

Durante una gala celebrada el 18 de mayo en la ciudad de Las Vegas, el complejo madrileño ha sido premiado en la categoría MAXI por el proyecto ‘intu Xanadú UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators’, una acción pionera basada en la creación de contenido auténtico a través de microinfluencers locales.

Gracias a esta campaña, intu Xanadú logró multiplicar por 30 su alcance orgánico, reforzando su conexión con la comunidad local y posicionándose como un referente en activación digital dentro del sector.

La iniciativa no se centró en grandes volúmenes de seguidores, sino en la credibilidad, cercanía y capacidad de conexión real con la audiencia, fomentando una narrativa más orgánica y alineada con la experiencia del visitante.

Otras iniciativas premiadas

En esta edición, también ha resultado premiada con un Silver Award la campaña ‘Imagínate quedarte en blanco y…’, una iniciativa de sensibilización sobre el Alzheimer que se llevó a cabo en intu Xanadú y en otros 46 centros comerciales gestionados por CBRE en España y Portugal.

Asimismo, la campaña ‘Sácalo a la luz’ ha sido reconocida como finalista internacional por su enfoque pionero en la concienciación sobre el cáncer masculino. Para ello, intu Xanadú colaboró con entidades como Movember y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de reforzar el alcance y credibilidad de la campaña.

Estos reconocimientos reflejan la firme apuesta de la propiedad, junto a CBRE Property Management, por impulsar estrategias innovadoras y digitales que fortalezcan el vínculo con su comunidad, generen impacto social y acerquen aún más intu Xanadú a sus consumidores.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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