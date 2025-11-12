intu Xanadú se suma al movimiento ‘Movember’ con la campaña #SácaloALaLuz

- El destino madrileño pondrá en marcha una iniciativa cuyo objetivo es dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en los hombres

- Del 7 al 19 de noviembre, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en una acción que combina tecnología, humor y concienciación a través de una experiencia interactiva creada con inteligencia artificial

- Mezcla de los términos ‘moustache’ (bigote) y ‘november’ (noviembre), ‘Movember’ es un movimiento internacional que nació en Australia en 2003 para concienciar sobre la salud masculina

Madrid, 12 de noviembre de 2025.- Noviembre es el mes dedicado a la concienciación sobre la salud masculina y por este motivo, intu Xanadú se suma al movimiento ‘Movember’ a través de la campaña #SácaloALaLuz. En el marco del programa estratégico Caring for communities desde CBRE impulsan durante el mes de noviembre una acción de concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestionan en España y Portugal.

Esta iniciativa, desarrollada por el área de Property Management, tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina. La campaña, que se activa en centros comerciales y oficinas, incluye acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos, colaboraciones con entidades como la AECC y la participación activa de empleados, clientes y usuarios.

Bajo el lema #SácaloALaLuz, el objetivo es generar impacto real en las comunidades, promoviendo hábitos saludables y apoyando la investigación a través de donaciones locales y centrales. Esta acción se enmarca en la visión de un inmobiliario humano, sostenible y comprometido, donde la gestión de activos se convierte en una herramienta para transformar positivamente los entornos en los que operan.

“En intu Xanadú creemos que los espacios que gestionamos deben ser algo más que lugares de paso. Por ello, ponemos en marcha iniciativas de compromiso social como #SácaloAlaLuz, con la que queremos dar visibilidad al cáncer masculino, especialmente el de mama, próstata y testículos. Para ello contamos con la colaboración de entidades como la AECC, el movimiento Movember y una experiencia interactiva en la que podrán participar de forma activa y colaborar nuestros visitantes”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Experiencia interactiva y colaborativa

Como parte de la campaña, intu Xanadú llevará a cabo en colaboración con Cualo, creador del software que da vida a esta experiencia interactiva y única que combina tecnología, humor y concienciación gracias a la inteligencia artificial. Así, del 7 al 19 de noviembre, un photocall digital instalado en Plaza Xanadú (planta alta, frente a Pepe Jeans), permitirá generar y reinterpretar selfies de los visitantes incorporando un bigote y mostrando el rostro calvo en tiempo real. Posteriormente, la foto se integrará en un gran mosaico con forma de bigote.

El visitante recibirá además la imagen en su móvil para poder compartirla y se le indicará donde se encuentra su selfie dentro del mosaico, para así reflejar su colaboración en esta pieza que simboliza la unión por la causa ‘Movember’; un movimiento internacional que nació en Australia en 2003 para concienciar sobre la salud masculina y cuyo término procede de la mezcla de las palabras ‘moustache’ (bigote) y ‘november’ (noviembre).

Asimismo, miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) estarán los días 14 y 15 de noviembre en el espacio solidario que se ubicará en intu Xanadú con motivo de la campaña para ofrecer información, concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad, impulsar hábitos de vida saludables y hacer hincapié en la importancia de apoyar la investigación a través de donaciones.

Movimiento ‘Movember’

La campaña #SácaloALaLuz cuenta con la colaboración y el apoyo del Movimiento Internacional Movember. Hace veintidós años, en Australia nació una idea audaz que encendió un movimiento que trascendería fronteras y cambiaría para siempre la cara de la salud de los hombres. El movimiento, conocido como Movember, unió a personas de todos los ámbitos de la vida, suscitando conversaciones importantes, recaudando fondos cruciales y rompiendo el silencio que rodeaba los problemas de salud masculina.

“Movember se enorgullece de contar con el apoyo de intu Xanadú. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital, sobre la mejora de la salud masculina, llegue a un mayor número de personas. Nos entusiasma que intu Xanadú nos ayude a amplificar la concienciación e impulsar el impacto en toda la región”, afirman desde el movimiento.

Movember continuará siendo pionero en nuevas investigaciones, tratamientos de vanguardia y conductas saludables. También seguirá abogando por sistemas de atención sanitaria inclusivos y con perspectiva de género, adaptados a las necesidades únicas de hombres, mujeres y personas con diversidad de género de diversos orígenes culturales. Al hacerlo, esperan forjar un futuro donde se superen las barreras para una vida saludable, se eliminen los estigmas y donde todas las personas tengan una oportunidad equitativa de vivir una vida larga y saludable. Al mejorar la salud masculina, Movember busca generar un impacto profundamente positivo en las mujeres, las familias y la sociedad.

Para más información visite: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/movember-en-intu-xanadu/y https://es.movember.com/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

