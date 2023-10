Jaime Astrain protagoniza la nueva colección Smart Capsule de Boston

- El embajador de la firma española de moda masculina Boston vuelve a ejercer como modelo para protagonizar una cápsula con prendas que rompen con la silueta formal del tailoring y representa una reinvención del back to work más relajada y natural, donde la elegancia y la funcionalidad se dan la mano

Madrid, 3 de octubre de 2023.- El comunicador, modelo y deportista Jaime Astrain, embajador de la firma española de moda masculina Boston, ha vuelto a ejercer como modelo para protagonizar la campaña de la nueva colección Smart Capsule de Boston.

Una colección que rompe con la silueta formal del tailoring y que representa una reinvención y un back to work diferente, relajado y natural, donde la elegancia y la funcionalidad se dan la mano. “La idea es volver a la rutina y al trabajo de forma relajada, con ropa cómoda, pero sin renunciar a la elegancia, con colores neutros que favorecen y con tejidos muy agradables que acompañen en las largas jornadas laborales”, explica Marta Orío, directora Creativa de Boston.

Para Jaime Astrain, ser la imagen de la nueva línea de Boston “ha sido todo un privilegio” y se siente muy afortunado. “Hace tiempo que no realizaba una campaña como modelo y me ha hecho recordar momentos muy felices de mi etapa anterior”, asegura Astrain. “La colección Smart Capsule tiene todo lo que para mí es la esencia de la firma y se identifica con mi personalidad. A mí me gusta ir siempre muy cómodo sin renunciar a la elegancia, ya que considero que hay que intentar causar buena impresión en cualquier momento, y esta cápsula ofrece prendas muy cómodas pensadas para cualquier situación, con una calidad superior y que se combinan muy fácilmente entre ellas”.

El concepto de prendas y los tejidos están pensados para jornadas en las que el trabajo y el tiempo libre se van entrelazando y permite crear looks para todo el día sin tener que cambiar de ropa. “Esta colección incluye prendas como gabardinas, americanas, trajes de punto estampado con tejido super soft, pantalones jogger con tejido de sastrería o jerséis finos. En cuanto a los complementos, hay calzado cómodo de estilo casual que acompaña a la propuesta de ropa y unas mochilas perfectas para el back to work, prácticas y de aspecto minimalista”, afirma la directora Creativa de Boston.

En esta colección, las prendas que se alzan como protagonistas son los trajes de punto estampado y los jogger de sastrería, por su versatilidad y un diseño que se centra en los detalles interiores prácticos y exteriores muy pulidos. Además, Jaime Astrain coincide con Boston, y confirma que las prendas que más le han gustado han sido los pantalones jogger: “me parecen los más acertados para el hombre, por su elegancia y comodidad, para llevarlos con una camiseta básica o con camisa”, y por otra parte apuesta por la gabardina como otra de las prendas estrella de la colección, que le “ganó por completo”.

Como colores predominantes de Smart Capsule de Boston, destacan los neutros como el topo, crudo, beige o el camel; también hay marrones como tonos trufa o moka, y por supuesto el marino, elegante y atemporal. En cuanto a los tejidos, se ha hecho una cuidada selección apostando por los géneros elásticos y muy confortables, con acabados que le dan suavidad a la mano y hechos con fibras de algodón principalmente.

Sobre BOSTON

Fundada en el año 1945, Boston es una firma española de moda masculina perteneciente al grupo Mayoral desde 2021. Esta compañía -de tradición familiar con 77 años de experiencia en el sector y una plantilla de casi 180 empleados- ha logrado consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional a través de una amplia red de puntos de venta: 31 tiendas físicas propias, 5 córneres en centros comerciales de El Corte Inglés, y su propia web: bostonwear.com. Boston ofrece una amplia gama de prendas de moda con una excelente relación calidad-precio, enmarcada en una atractiva experiencia que promete fidelizar al cliente.

