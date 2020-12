Láserum consolida su crecimiento a pesar de la pandemia

Los centros de depilación láser Láserum han seguido creciendo durante 2020 a pesar de la complicada situación económica derivada de la pandemia por Covid-19. Con un total de 25 centros abiertos durante este año, la compañía cuenta actualmente con 70 centros operativos, y se espera la apertura de 5 más de aquí a finales de año

En 2020, Láserum ha abierto centros en numerosos territorios en los que aún no habían aterrizado, como Galicia (Santiago de Compostela), en Asturias (Gijón y Oviedo), País Vasco (San Sebastián), Navarra (Pamplona), Guadalajara capital, Zaragoza capital, Ciudad Real capital, Toledo (Talavera de la Reina), Murcia capital, Alicante capital, Almería capital, Córdoba capital, y Jaén capital.



Además de consolidarse en zonas donde ya estaba presente, como Cataluña, aperturando nuevos centros en Cataluña (Barcelona y Sabadell), en Madrid (Bravo Murillo, Goya, Valdemoro y Vallecas), Valencia (Mestalla), Baleares (Ibiza), Sevilla (Carmona), Huelva (Lepe), Cádiz (La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda), Málaga (Cártama y Benalmádena), y Badajoz (Almendralejo y Zafra)



En un momento en el que el país está pasando por uno de sus momentos más convulsos en lo que respecta a la tasa de desempleo, Láserum sigue creando empleo con 100 nuevos puestos de trabajo en 2020, con lo que suman un total de 360 trabajadores en la actualidad. Gracias a las nuevas aperturas y al aumento de personal en sus oficinas centrales, se espera que lleguen a los 400 empleados a finales de este año.



Por otro lado, la compañía ha lanzado un nuevo modelo de centro dirigido a poblaciones más pequeñas, entre 10.000 y 25.000 habitantes. Un tipo de centro que requiere una menor inversión por parte de aquellas personas con espíritu emprendedor y que deseen forjarse un futuro dentro de este tipo de localidades.



Los centros de depilación láser Láserum se han adaptado a la nueva situación derivada de la pandemia creando espacios 100% seguros y 100% higienizados con un protocolo de actuación bien definido y establecido. Gracias a ello, desde su reapertura tras los meses de confinamiento, las sesiones de depilación han vuelto a la normalidad y han seguido en aumento, así como el número de clientes.



Según Jose Guisado, CEO de Láserum, “contar con una tecnología láser propia en el mercado, un grupo de profesionales formados y comprometidos con sus clientes y un modelo de negocio acreditado y con rentabilidad asegurada, ha permitido que la familia Láserum siga creciendo y expandiéndose por toda España”.



Los centros Láserum cuentan con una alta especialización en depilación láser diodo al ser el único servicio que ofrecen. Con una oferta de precios muy atractiva que abandona el concepto de bono de servicios tan habitual en este mercado, la compañía ha conseguido fidelizar a miles de clientes que vuelven al centro por la eficacia del tratamiento y no por haber adquirido un bono que debe consumir. Las estadísticas lo confirman: más del 90% de sus clientes repiten y llevan su tratamiento hasta el final pese a no tener permanencia establecida.



Para todos los emprendedores y emprendedoras que quieran formar parte de la familia Láserum la empresa ha puesto a su disposición una página web en la que solicitar más información: https://laserum.com/expansion/







