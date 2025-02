Ley Segunda Oportunidad 2025: cómo funciona y quién puede acogerse para cancelar deudas

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de febrero de 2025.

Con más de 27.000 casos presentados en 2024, la Ley Segunda Oportunidad es una herramienta cada vez más utilizada por los españoles que quieren volver a empezar. Se trata de una solución legal y efectiva para cancelar tus deudas.

Para particulares y autónomos, este mecanismo permite cancelar hasta el 100% de las deudas de entidades privadas y públicas. En palabras de Marta Valls Guiu, Co-fundadora y Responsable Legal de Resuelve Mi Deuda: “La Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta legal que actúa como salvavidas. Las personas pasan de estar ahogadas por las deudas y sus intereses, a retomar el control sobre su economía personal en pocos meses.”

Una nueva oportunidad para deudores

El mecanismo de Segunda Oportunidad BOE está regulado por la Ley 25/2015, siendo una herramienta fundamental para que personas físicas y autónomos puedan liberarse de sus deudas y comenzar de nuevo.

Aunque este mecanismo fue aprobado en el año 2015, en 2022 la Ley fue modificada para reducir los requisitos, los tiempos de resolución y ampliar las deudas susceptibles de ser exoneradas. Todos estos cambios se aplicaron con el objetivo de flexibilizar la Ley y poder llegar a cada vez más personas en situaciones económicas desfavorables.

“Este mecanismo no es único en España, en toda la Unión Europea existen leyes similares inspiradas en el modelo “fresh start” de los Estados Unidos. En Francia cuentan con una ley para particulares insolventes desde 1989 y en Reino Unido, desde el 2002.”, comenta Valls Guiu de Resuelve Mi Deuda.

Y aunque España no fue pionera en este tipo de regulaciones, hoy es uno de los países que más casos tramita con un aumento del 25% con respecto al 2023. Durante el 2024 más de 15.000 personas se acogieron en España a este mecanismo legal, con grandes resultados, como lo explica Valls Guiu: “En el despacho hemos conseguido que más del 80% de nuestros clientes puedan exonerar sus deudas por completo.”

¿Quién puede acogerse a la Ley Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad establece criterios específicos para determinar quiénes pueden beneficiarse de este mecanismo legal. A continuación definimos los principales requisitos de la Ley Segunda Oportunidad para cancelar tus deudas:

Particulares y Autónomos

La Ley Segunda Oportunidad es un mecanismo válido para particulares y autónomos en situaciones de insolvencia.

Debes ser un deudor de buena fe

Para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad no puedes tener condenas por delitos económicos o contra los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.

Situación de insolvencia

Se debe estar en una situación de insolvencia actual o inminente. En muchos casos, esto significa que no puedes hacer frente a tus pagos, que has intentado negociar un acuerdo extrajudicial de pagos y que has solicitado el fraccionamiento para deudas públicas.

Hasta 5.000.000 millones de euros

Aunque la Ley no establece mínimos de deuda para acogerse a esta Ley, se recomienda iniciar este mecanismo con deudas mayores a 10.000 euros y menores a 5.000.000 millones de euros. Al acogerse a esta Ley hay que hacer frente a costes que no resultan rentables para deudas más pequeñas.

Liquidación de bienes no esenciales

Para acceder a la exoneración de deudas, el solicitante debe aceptar la liquidación de los bienes no esenciales para el pago. Se mantienen los bienes necesarios para una vida digna, como la vivienda habitual y en algunos casos el vehículo personal.

¿Qué deudas puedes cancelar con la LSO?

Con la Ley Segunda Oportunidad puedes cancelar deudas de entidades privadas y públicas como: deudas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas con proveedores y acreedores privados. También es posible cancelar deudas con la Seguridad Social y Hacienda, aunque estas últimas tienen un límite de exoneración.

En el caso de las deudas hipotecarias, estas tienen un tratamiento especial dentro de la ley. Si bien la deuda hipotecaria no puede ser cancelada directamente, existe la posibilidad de reestructurarla o realizar una dación en pago que libere al deudor de las obligaciones pendientes.

Y también es importante saber que hay algunas deudas que no pueden ser canceladas con esta herramienta como: las pensiones de alimentos, las indemnizaciones por daños y perjuicios, o las multas penales. Si tienes dudas, los abogados Ley Segunda Oportunidad de Resuelve Mi Deuda analizan tu caso de forma gratuita y detallan todas las leyes exonerables.

¿Cómo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Para acogerse a la LSO es indispensable contar con la ayuda profesional de abogados especializados en el tema. Este mecanismo legal requiere de la presentación de una demanda frente a un Juez, para solicitar la cancelación de las deudas bajo esta Ley.

Resuelve Mi Deuda es uno de los despachos de abogados Ley de Segunda Oportunidad con más experiencia en España, con más de 1.500 casos gestionados en todo el país. Con Resuelve Mi Deuda obtienes una primera consulta gratuita donde un equipo de asesores legales analizará tu perfil y te brindará asesoramiento sobre el mejor camino a seguir.

1- Envía una solicitud

El proceso se inicia completando un sencillo formulario en la web www.resuelvemideuda.com, que nos permite conocer los aspectos básicos de la situación financiera del cliente.

2- Análisis detallado

Nuestro equipo de asesores legales realiza una evaluación personalizada sin coste, determinando la viabilidad del caso y las posibilidades reales de éxito. Una vez completada esta fase inicial, asignamos un abogado Ley de Segunda Oportunidad especializado que resolverá todas las dudas y explicará detalladamente el proceso, los plazos y las expectativas realistas del caso.

3- Recopilación de documentos

Tras acordar la estrategia y realizar el pago de la primera cuota, nuestro equipo comienza a trabajar inmediatamente en el caso, recopilando toda la documentación necesaria.

4- Presentación del expediente

El siguiente paso consiste en la creación de un expediente completo y la presentación de la demanda ante el juzgado correspondiente, siguiendo todos los protocolos legales necesarios. Durante todo el proceso, mantenemos un seguimiento exhaustivo del caso hasta obtener la sentencia judicial, garantizando una comunicación constante con el cliente e informando de cada avance.

5- Cancelación de deudas

La Ley de Segunda Oportunidad no es solo un procedimiento legal, es una vía hacia la recuperación de tu tranquilidad y tu futuro financiero. En Resuelve Mi Deuda, entendemos que cada caso es único y merece una atención personalizada. Por eso, nuestro compromiso va más allá del asesoramiento legal: te acompañamos en todo el proceso.

El inicio de 2025 representa el momento ideal para dar el paso hacia la libertad financiera.

