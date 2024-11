‘Phonning’: el deporte que practican más de 31 millones de personas en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Finetwork revela que el hábito de caminar mientras se habla por teléfono tiene nombre. Se llama ‘Phonning' y, según los datos de su último estudio, más de la mitad de los españoles ya lo practican. Los ‘Phonners’ recorren hasta 181 kilómetros al año practicando este deporte, que la operadora reivindica como fenómeno cultural de nuestra era y ya cuenta incluso con su propio reglamento

Madrid, 28 de noviembre de 2024.- "¿Sabías que podrías estar practicando deporte sin darte cuenta?" Finetwork, operadora española de fibra y móvil, ha realizado una encuesta a través de Grupo IO Investigación para cuantificar la dimensión de un hábito muy extendido en la sociedad y que reivindica como fenómeno cultural de esta era: caminar mientras se habla por teléfono, o hacer ‘Phonning’. Según este estudio, en la actualidad, el 63,6 % de los españoles camina mientras habla por teléfono. De este importante porcentaje, hasta un 41 % lo hace de forma consciente, buscando proactivamente moverse mientras conversan.



Así, más de 31 millones de personas en España ya practican el ‘Phonning’ cuando hablan por sus teléfonos móviles, y de forma muy particular durante las llamadas con amigos y familiares, por delante de las conversaciones de trabajo o de otra naturaleza.



Además, el ‘Phonning’ se practica con mayor intensidad durante las estaciones más cálidas del año, la primavera y el verano, cuando el tiempo acompaña a salir a pasear mientras se habla por teléfono.



La actividad deportiva que se practica sin darse cuenta: el ‘Phonning’

Maratones, medias maratones, la era del running está de moda, pero antes de la llegada de cualquiera de estas tendencias deportivas, el ‘Phonning’ ya se practicaba. De hecho, a la luz de los datos provenientes de la encuesta de Finetwork, el ‘Phonning’ podría convertirse en el próximo gran fenómeno deportivo nacional. Y es que los "phonners" en España recorren hasta 181 kilómetros al año mientras hablan por teléfono.



De los encuestados que aún no se han sumado al ‘Phonning’, el 40 % se plantea empezar a practicarlo. Esto se traduce en más de 7 millones de nuevos "phonners" potenciales en el país, listos para dar sus primeros pasos. Motivos no faltan: "Caminar mientras se habla no solo permite cuidar la salud de una forma natural y casi sin darnos cuenta, sino que también mejora el estado de ánimo y permite aprovechar mejor el tiempo de las conversaciones", defiende Teresa Rivera, directora de Marca y Comunicación de Finetwork.



Con este estudio, Finetwork busca visibilizar el ‘Phonning’ como una forma sencilla y eficaz de mantenerse activo y transformar los hábitos cotidianos en una práctica saludable y de bienestar personal. En línea con este propósito, la operadora con sede en Elda (Alicante), conjuntamente con la agencia creativa La Despensa, ha diseñado unas zapatillas deportivas idóneas para practicar este deporte, de las que producirá una edición limitada. Asimismo, la compañía de telecomunicaciones ha elaborado un reglamento del ‘Phonning’, con consejos para su práctica correcta y un buen toque de humor, que prevé enviar a instituciones deportivas para favorecer el impulso de este hábito saludable entre la sociedad española.





