PsicoAbreu, Psicólogos en Málaga, cumplen 25 años liderando el sector de la atención psicológica

Desde 1995, PsicoAbreu ha atendido a más de 30.000 pacientes en la provincia de Málaga, situándose como uno de los gabinetes psicológicos más importantes de Andalucía y un referente en salud mental a nivel nacional

La empresa de psicología líder en la provincia malagueña, Psicólogos Málaga PsicoAbreu, cumple veinticinco años de buenos resultados. Aunque 2020 haya sido un año convulso, PsicoAbreu no puede perder la ocasión de conmemorar esta efeméride tan importante para su equipo y dar las gracias a todos aquellos que han confiado en su buen hacer. Más de 30.000 personas de toda Andalucía y del resto de España han puesto la salud mental en sus manos durante todos estos años. El elevado número de casos exitosos, la calidad y efectividad de sus terapias psicológicas, la variedad de servicios y especializaciones, la cercanía y profesionalidad de su equipo, entre otros motivos, han sido las claves que lo han situado desde hace años, como un centro de referencia a nivel nacional.



La historia de este reconocido gabinete de psicología en Málaga empieza en 1995, cuando la psicóloga psicoanalista Rosa María De Abreu decide ampliar su consulta de Psicología y crear el primer gabinete de psicología Psicólogos Málaga PsicoAbreu, en el popular edificio Taillefer.

En los siguientes años fueron diversos los momentos en los que, debido al continuo crecimiento de la demanda de atención psicológica, su hijo Rodolfo De Porras De Abreu toma las riendas de la empresa y decide ampliar su equipo de profesionales, servicios e instalaciones en la ciudad de Málaga.

A partir de 2018, con la apertura de su tercer centro de psicología, en la zona de Teatinos (una de las urbes de mayor proyección de la ciudad), comenzó el proyecto de expansión y de llevar la atención psicológica a otras localidades de la provincia malagueña, siempre con el estandarte de calidad y la garantía del equipo PsicoAbreu.



Desde ese momento, los gabinetes de Psicólogos Málaga PsicoAbreu ya suman 8 grandes centros de psicología, con ubicaciones estratégicas, bien comunicadas, con buen acceso y zona de aparcamiento próximas. Sus instalaciones además se caracterizan por ser espacios cómodos y acogedores, que transmiten sensaciones de calma desde su misma entrada.



1. PsicoAbreu Málaga Centro



2. PsicoAbreu Málaga Soho



3. PsicoAbreu Málaga Teatinos



4. PsicoAbreu Málaga Oeste



5. PsicoAbreu Vélez Málaga



6. PsicoAbreu Antequera



7. PsicoAbreu Ronda



8. PsicoAbreu Marbella



La vocación de los psicólogos de PsicoAbreu está en dar la mejor atención psicológica a sus pacientes, tratando cada problema con suma dedicación y profesionalidad. Más de 30 profesionales de la salud mental, especializados por áreas y trastornos psicológicos, pasan consulta a día de hoy y suman ya más de 100.000 sesiones.



La cartera de servicios del equipo de profesionales de PsicoAbreu es amplia y tratan de forma eficaz los siguientes problemas psicológicos: ansiedad, depresión, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Trastorno de control de impulsos (TCI), trastornos de la conducta alimentaria (bulimia, anorexia…), trastorno de límite de la personalidad (TLP), TDAH, y muchos más. Asimismo, realizan terapias individuales, terapias de pareja, familiares, psicólogos para niños y/o adolescentes.



Cada paciente es atendido por un profesional especialista en la materia, con el mejor tratamiento posible. En este sentido, el equipo de psicólogos cuenta con especialistas en Terapia Cognitivo Conductual, en Psicoanálisis, en Terapia EMDR, Terapias de tercera Generación ACT, Mindfulness, Hipnosis regresiva y otras terapias, que se adaptan a cada paciente y a cada problema de salud mental.



Por otro lado, el quipo de profesionales Málaga ofrecen la posibilidad de dar atención online a sus pacientes. Y es que con la crisis sanitaria acontecida, un servicio de psicólogos online es más importante que nunca. Una videollamada o una consulta telefónica siempre pueden ayudar a solucionar problemas psicológicos.



Todos los gabinetes cuentan con posibilidad de cita rápida y un amplio horario de lunes a sábado de 9 a 22 horas bajo cita previa.



En este espacio acogedor y profesional, siempre al día de los últimos avances en terapia psicológica, se puede encontrar una atención psicológica integradora de alta calidad. Y es que en PsicoAbreu son conscientes de que no tratan problemas, sino a personas con problemas, ya que el objetivo es ayudar a cada paciente a desarrollar sus propias habilidades y recursos psicológicos.



En cada una de sus consultas, los psicólogos especializados de PsicoAbreu dan herramientas a sus pacientes para que aprendan a tomar las riendas de sus vidas y no dejarse dominar por sus emociones, creencias y pensamientos. Por eso ha sido seleccionado por la Revista Psicología y Mente como uno de los Mejores Centros de Salud Mental de España.



Los 25 años de Psicólogos Málaga PsicoAbreu alaban su buen hacer. Pero lo que refuerza la profesionalidad de este gabinete de piscología son las más de 1.200 opiniones recogidas en los últimos años.



“Grandísimos profesionales!! Gracias por formar parte de mi vida y ayudarme a ir consiguiendo nuevos retos y objetivos que creía imposible. ¡Un saludo!”



“No dudéis ni un segundo y elegirlos a ellos, no os molestéis en buscar otros, no os vais a arrepentir.”



“Vamos mi pareja y yo. Cada uno con un psicólogo distinto del gabinete. Fuimos como último recurso aunque desesperanzados de que lo nuestro tuviera solución. Seguimos yendo y en la actualidad nuestra relación ha cobrado vida como nunca lo había hecho.”







