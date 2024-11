El regreso de Gabriel Lass al Museo Bellini de Florencia en la exposición Impronta Materica

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocido artista Gabriel Lass regresa al Museo Bellini para formar parte de la exposición "Impronta Materica", que se celebrará del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Esta muestra explora la interacción entre la materia y el arte, invitando a los visitantes a experimentar la huella física que los artistas dejan en sus obras. Gabriel Lass, cuyo trabajo ha sido aclamado internacionalmente por su enfoque en el color, la textura, es uno de los artistas más esperados en esta ambiciosa exposición

Gabriel Lass: un regreso triunfal al Museo Bellini de Florencia

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- Este será el tercer proyecto en el que Gabriel Lass colabora con el Museo Bellini, consolidando su relación con uno de los espacios más emblemáticos de Florencia, conocido por su compromiso con el arte contemporáneo. Lass, cuya obra abarca desde el arte abstracto hasta innovaciones en el uso de materiales, presentará una serie de piezas inéditas que exploran las interacciones táctiles y sensoriales entre los materiales y las formas. Su regreso al museo es un testimonio de su constante evolución artística y de la relevancia de su trabajo en el panorama contemporáneo.



Dirección artística y curaduría: un enfoque multidisciplinario

La dirección artística de la exposición está a cargo de Miguel Gómez, director de la Bienal Bibart y del Museo del Color de Bari, quien aportará su visión única para curar una muestra que busca trascender lo visual y sumergir al público en una experiencia sensorial profunda. Miguel Gómez es reconocido por su enfoque innovador, que explora las intersecciones entre el arte y otras disciplinas como la ciencia y la tecnología.



La curaduría de "Impronta Materica" ha sido confiada a Michela Barausse y Chiara Inmordino, quienes han trabajado cuidadosamente para reunir a una serie de artistas que comparten una visión común sobre el poder transformador de la materia. La muestra no solo busca explorar las texturas y los colores, sino también cómo estos elementos pueden generar una conexión emocional profunda con el espectador.



Intervenciones de expertos: reflexiones sobre la materia y el arte

La exposición contará con intervenciones de expertos del arte como el Dr. Rosario Sprovieri, crítico de arte de renombre, quien reflexionará sobre cómo los artistas contemporáneos están utilizando la materia para crear obras que no solo son visualmente impactantes, sino que también poseen una carga emocional potente. Además, Miguel Gómez participará con una intervención sobre la evolución del arte contemporáneo, una reflexión clave en el contexto de "Impronta Materica".



Fundación Mundi Live: impulso al diálogo global a través del arte

Organizada por la Fundación Mundi Live Placido Inmordino, la exposición busca promover el arte contemporáneo y facilitar el intercambio cultural a nivel global. Fundada en 2019 por Chiara Margherita Immordino, la fundación se dedica a fomentar el diálogo entre el arte, la diplomacia y la inteligencia, facilitando el acceso a nuevas formas de expresión artística y colaboraciones internacionales.



La participación de la Fundación Mundi Live en la organización de "Impronta Materica" refuerza su compromiso con la promoción del arte como herramienta de comunicación global y como puente entre culturas. A través de esta exposición, se pretende ampliar el alcance de las obras presentadas, llevando el arte más allá de las fronteras tradicionales y permitiendo una reflexión colectiva sobre la importancia de la materia en la creación artística.



La exposición: una experiencia sensorial

"Impronta Materica" es mucho más que una exposición de arte; es una experiencia que invita a los espectadores a tocar, sentir y reflexionar sobre la materia que forma parte de las personas. Cada obra presentada por Gabriel Lass y sus compañeros de exposición se convierte en una huella tangible, un vestigio de la intervención del artista que busca despertar una respuesta emocional en el espectador.



Información sobre Gabriel Lass

Gabriel Lass es un artista abstracto de renombre internacional, conocido por su innovador uso del color, las formas y las texturas. A lo largo de su carrera, ha desafiado las convenciones del arte contemporáneo, utilizando materiales no convencionales para transmitir emociones complejas y universales. Su trabajo ha sido expuesto en galerías y museos de todo el mundo, consolidándose como una figura clave en la escena del arte abstracto contemporáneo.



Para conocer más sobre la obra de Gabriel Lass y mantenerse actualizado sobre sus exposiciones, se puede acceder a su galería virtual en www.gabriellass.com.



No se debe perder esta exposición única en el Museo Bellini, donde el arte y la materia se fusionan para crear una experiencia que va más allá de la visión.







