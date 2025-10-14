Repara tu Deuda Abogados cancela 114.208 € en Cáceres (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor era autónomo, tenía un negocio con varios trabajadores y sufrió las consecuencias de la crisis económica de 2008

Cáceres, 14 de octubre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Cáceres (Extremadura). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 114.208 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el deudor inició su situación de insolvencia en el año 2008 cuando sus ingresos se vieron reducidos por la crisis económica. Era autónomo, disponía de un local y de trabajadores propios. Por desgracia, para hacer frente a las nóminas y al alquiler, se vio en la obligación de no devolver algunas cantidades pendientes. A todo esto se le añade que había pedido unas ayudas para el negocio que le habían generado una serie de intereses. Intentó llegar a un acuerdo para aplazar los pagos. Sin embargo, al no conseguirlo, acabó cayendo en una situación de sobreendeudamiento”.

Como en su caso, hay muchas personas que se endeudan al sufrir unas circunstancias imprevistas. Cuando se encuentran con extraordinarios, no pueden asumir los pagos habituales. Los motivos son varios: de salud, laborales, familiares o de cualquier otra índole. Conocen el mecanismo de segunda oportunidad y es entonces cuando se apoyan en él para decir adiós a todos sus problemas financieros pendientes.

Cuando las personas endeudadas acuden a la Ley de Segunda Oportunidad empiezan a respirar, esperanzadas de acabar con una situación tan agobiante. Con el tiempo, comprueban cuáles son los beneficios de quedar exoneradas de sus deudas. Así, salen de los listados de morosidad que tanto daño les provoca, evitan las llamadas inquietantes de parte de los bancos, pueden solicitar nueva financiación y registrar futuros bienes en caso de tenerlos.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor esta legislación en España. El origen de la ley se sitúa en Estados Unidos, país el que se aplica desde hace más de 100 años y a ella se han acogido figuras tan emblemáticas como son Walt Disney o Steve Jobs.

Desde sus inicios hasta la actualidad, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo en las próximas fechas como consecuencia del elevado número de casos que se están tramitando actualmente. Además, son muchos los exonerados que, al haber logrado un resultado positivo, deciden explicar su proceso a otros endeudados para que se acojan lo antes posible.

Esta legislación permite la liberación de las deudas contraídas. Así, tanto particulares como autónomos pueden quedar exonerados si cumplen unos requisitos determinados. En general, es fundamental que el concursado se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que actúe de buena fe, aportando toda la documentación requerida para verificar la imposibilidad de pago.

Repara tu Deuda abogados combina un servicio jurídico especializado con una tecnología avanzada que facilita el proceso de exoneración de deudas. Y es que cuenta con una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Ésta permite la realización de consultas personalizadas sobre el estado de su proceso, un control y seguimiento del estado en el que se encuentra, reuniones con los abogados a través de videollamadas y compartir experiencias con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio recibido.

El despacho también está especializado en derecho bancario. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para así poder cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

