La Unidad de Atención al Drogodependiente valora positivamente los resultados obtenidos

Generada por IA - ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

(Información remitida por la empresa firmante)

Navalcarnero, 27 de mayo de 2026.

La Asociación Punto Omega ha desarrollado el programa Unidad de Atención al Drogodependiente. Proyecto de Integración Socioeducativa con reclusos drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero).

Su objetivo ha sido promover en las personas internas drogodependientes la adquisición de habilidades, hábitos y modelos relacionales positivos que posibiliten el avance y afianzamiento del proceso de incorporación e integración social.

Este programa se ha llevado a cabo en colaboración con Instituciones Penitenciarias desde el 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2026, logrando una alta participación por parte de 108 reclusos drogodependientes.

La Unidad de Atención al Drogodependiente. Proyecto de Integración Socioeducativa con reclusos drogodependientes se encuentra financiada por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas al amparo de la convocatoria de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios sobre adicciones en el año 2025.