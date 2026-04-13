Vallsur, Fundación MAPFRE y Policía Municipal impulsan la movilidad segura de más de 1.200 escolares

Actividad educativa movilidad segura en el aparcamiento de Vallsur - VALLSUR

- La Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE estará en Vallsur del 13 al 17 de abril para formar a escolares en seguridad vial, prevención de lesiones no intencionadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

- La iniciativa contará con tres espacios educativos: un Escape Room, un Circuito de Movilidad y un Hogar Virtual, con el objetivo de fomentar comportamientos responsables entre los niños y niñas

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 13 de abril de 2026.- Del 13 al 17 de abril, Vallsur acoge la Caravana Planeta ODS de Fundación MAPFRE, una actividad educativa dirigida a escolares de 2º ciclo de Educación Primaria (de 8 a 12 años), que combina aprendizaje, participación y concienciación sobre seguridad vial, prevención de lesiones no intencionadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta iniciativa está prevista la participación de alrededor de 1.200 escolares y docentes de centros educativos de la ciudad. Tendrá lugar en el aparcamiento de Vallsur y se desarrolla en colaboración con la Policía Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

La actividad contará con un horario diferenciado: de 9:30 a 14:00 horas, la Caravana estará dirigida a centros escolares, mientras que por la tarde, de 15:00 a 18:00 horas, permanecerá abierta al público general.

La Caravana Planeta ODS contará con tres espacios educativos. El primero es un Escape Room, donde los escolares, guiados por educadores especializados, deberán resolver de forma colaborativa distintos enigmas relacionados con la movilidad segura, sana y sostenible, la prevención de lesiones y los ODS.

El segundo espacio es el Circuito de Movilidad 3S (Segura, Sana y Sostenible), un recorrido práctico con señales, marcas viales, bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), en el que los niños aprenden a desplazarse correctamente como peatones y conductores, siempre bajo la supervisión de educadores y agentes de movilidad.

Por último, el Hogar Virtual propone situaciones cotidianas relacionadas con la prevención de accidentes domésticos, que el alumnado debe identificar y resolver de manera interactiva y grupal.

Con esta acción conjunta, Fundación MAPFRE, la Policía Municipal de Valladolid y Vallsur consolidan su compromiso con la educación, la seguridad y la sostenibilidad, fomentando comportamientos responsables y convirtiendo a los niños y niñas en agentes de prevención dentro de sus familias y su entorno.

Caravana Planeta ODS de Fundación Mapfre en Vallsur

FECHA : del 13 al 17 de abril.

HORARIO : de 9:30 a 14:00 horas: dirigido a centros escolares

de 15:00 a 18:00 horas: abierta al público general.

LUGAR : aparcamiento exterior de Vallsur (Paseo de Zorrilla)

NOTA PARA MEDIOS :

El miércoles 15 de abril, entre las 11-11:30 horas, acudirán a la Caravana Alberto Gutiérrez, Concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid y Julia González, superintendente Jefa de la Policía Municipal de Valladolid.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 913592600

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es