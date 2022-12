La vitamina C, aliada para el funcionamiento normal del sistema inmunitario y la disminución del cansancio

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de diciembre de 2022

El autocuidado personal se ha convertido en una de las principales prioridades para los españoles tras la pandemia. El laboratorio Aurovitas lanza uno de los productos más completos en su categoría: Reforvit Vitamina C Plus

Con los cambios de estación y la llegada del otoño es importante tener a punto el sistema inmunológico para evitar problemas de salud. El frío, los cambios de temperatura y el estrés elevado pueden debilitar el sistema inmunitario y este puede verse afectado y provocar que las defensas se debiliten. Hábitos de vida saludables como el correcto descanso, una buena alimentación y la práctica deportiva son fundamentales para lograrlo.



Como ayuda extra para las defensas(1), el laboratorio Aurovitas ha lanzado uno de los productos más completos del mercado en su categoría: Reforvit Vitamina C Plus. Se trata de un complemento alimenticio con vitaminas C, D, A, Selenio y Zinc que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a reforzar la actividad diaria(2) y a disminuir el cansancio y la fatiga(2). Su composición lo convierte en una de las formulaciones más completas de su categoría y un producto con un precio muy accesible para el consumidor.



Qué contiene Reforvit

Como elemento diferencial destaca su alto contenido en Vitamina C, que aporta 1.000 mg por cada dosis para el consumidor. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.



Por su parte, la vitamina D, el Zinc y el Selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.



Mientras que la vitamina A contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.



Desde la pandemia los hábitos de vida han cambiado. El valor del autocuidado personal se posiciona como una de las principales prioridades de los españoles.



Por todo ello, la formulación con la que cuenta Reforvit, se convierte en un aliado para contribuir a un buen mantenimiento de la inmunidad(1).



(1)Reforvit Vitamina C Plus es un complemento alimenticio con vitaminas A, C, D, selenio y zinc que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.



(2)La Vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.







Contacto

Nombre contacto: Andrea Ceballos

Descripción contacto: Motherlode comunicación

Teléfono de contacto: 608087411