Xanadú refuerza su oferta comercial con la apertura de LEFTIES

Tienda LEFTIES en Xanadú - XANADÚ

La nueva tienda del grupo Inditex cuenta con un espacio de 3.000 metros cuadrados y supondrá la creación de 50 nuevos empleos directos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- Xanadú suma una nueva marca de moda a su oferta comercial con la llegada de LEFTIES. La tienda perteneciente al grupo Inditex está situada en la planta baja del complejo madrileño en una superficie de 3.000 metros cuadrados y su puesta en marcha supondrá la creación de 50 nuevos empleos directos.

El espacio alberga las colecciones de moda para mujer, hombre, infantil, además de accesorios, calzado y complementos. Una experiencia de compra en la que los visitantes podrán encontrar prendas de tendencia, básicos imprescindibles y propuestas cómodas y funcionales para el día a día.

“La llegada de LEFTIES a Xanadú supone un importante refuerzo de nuestra oferta comercial, incorporando una de las marcas de moda con mayor capacidad de atracción y crecimiento a nivel nacional. Esta apertura amplía las opciones para nuestros visitantes, fortalece nuestro posicionamiento como destino de referencia para las compras y contribuye a seguir ofreciendo una propuesta actual, accesible y alineada con las tendencias y necesidades de nuestros clientes”, señala Alexis Martín, gerente de Xanadú.

Con esta apertura, LEFTIES se suma a los más de 220 establecimientos que alberga Xanadú con operadores de primer nivel y a la que seguirán otras nuevas incorporaciones previstas para el último trimestre del año.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/tienda/left...

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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