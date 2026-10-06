Xanadú suma siete nuevas aperturas a su mix comercial durante el tercer trimestre del año

Aperturas Xanadú tercer trimestre 2026 - XANADÚ

- El Ganso, Slowlove, OOTO, Lefties, Tramas Home, iServices y Mr. DIY se incorporan al complejo madrileño para reforzar su oferta en moda, decoración y hogar, bricolaje y servicios tecnológicos

- Bershka reinaugura además su espacio tras la ampliación y adaptación de sus instalaciones a la nueva imagen de la marca del grupo Inditex

- El elevado ritmo de comercialización con siete aperturas en apenas tres meses ha supuesto que Xanadú sume un total de más de 9,4 millones de euros de inversión y 5.490 metros cuadrados de nueva superficie alquilada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.- Dentro de su estrategia de renovación, mejora y ampliación de su oferta comercial, Xanadú ha sumado siete nuevas aperturas durante el tercer trimestre del año. Unas incorporaciones que no solo reflejan la capacidad del centro madrileño por atraer inversión, sino también por adaptarse a las nuevas tendencias del consumidor actual.

“La incorporación de estas nuevas marcas refleja la confianza de los operadores en Xanadú y nuestra apuesta continua por ofrecer una propuesta comercial cada vez más completa, actual y alineada con las necesidades de nuestros visitantes. Seguimos trabajando para consolidarnos como un destino de referencia donde compras, ocio y experiencias conviven en un mismo espacio”, afirma Alexis Martín, gerente de Xanadú.

Una de estas nuevas incorporaciones ha sido El Ganso, la firma de moda española reconocida por reinterpretar el estilo clásico con un enfoque actual, elegante y desenfadado. Sus colecciones combinan tradición, calidad y personalidad, creando prendas versátiles para hombres y mujeres que buscan diferenciarse a través de los detalles.

Tendam, uno de los principales grupos europeos de moda, ha elegido Xanadú para estrenar su nuevo formato de tienda propia de Slowlove y OOTO con espacios físicos dedicados en exclusiva a las dos marcas. La firma de moda femenina fundada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez combina diseño y sensibilidad, con colecciones que apuestan por un estilo folk urbano; mientras que la marca de moda masculina creada por el modelo y actor Andrés Velencoso presenta una colección de inspiración mediterránea compuesta por prendas principalmente casual y sostenibles.

Otro de los últimos operadores en llegar ha sido Lefties con un espacio que alberga las colecciones de moda para mujer, hombre e infantil, además de accesorios, calzado y complementos. Una experiencia de compra en la que los visitantes podrán encontrar prendas de tendencia, básicos imprescindibles y propuestas cómodas y funcionales para el día a día.

Nuevos conceptos retail

La apertura de iServices responde a la necesidad de ofrecer espacios adaptados a las nuevas tendencias del mercado y a los gustos de cada consumidor. La marca especializada en tecnología, accesorios y gadgets ofrece una amplia gama de productos pensados para quienes buscan funcionalidad, innovación y personalización.

La marca especializada en textiles para el hogar Tramas Home ha sido otra de las firmas en abrir un nuevo espacio en Xanadú. Sus colecciones combinan diseño, calidad y una amplia variedad de productos pensados para renovar y decorar el dormitorio, el baño, el salón, la cocina y otras estancias.

Mr. DIY ha sido otra de las tiendas en llegar a Xanadú con más de 18.000 productos organizados en diez categorías: bricolaje, hogar, electricidad, decoración, motor, juguetes, regalos, tecnología, belleza, papelería y deportes. Un impresionante catálogo para quienes buscan variedad, calidad, funcionalidad y a precios bajos.

Por último, Bershka ha vuelto a abrir sus puertas tras finalizar el proceso de renovación con un local más amplio. La tienda del grupo Inditex cuenta con una decoración moderna y minimalista y se ha dotado con pantallas led para mejorar la experiencia de compra, además de innovaciones tecnológicas como cajas de autocobro.

El elevado ritmo de comercialización con siete aperturas en apenas tres meses ha supuesto que Xanadú sume un total de más de 9,4 millones de euros de inversión y 5.490 metros cuadrados de nueva superficie alquilada.

Unas cifras que sitúan y posicionan al complejo madrileño como uno de los destinos de compras, ocio y experiencias en España para los visitantes y de gran atractivo comercial para inversores y operadores nacionales e internacionales.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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