cdmon revoluciona el Cloud-hosting creando la plataforma de servicios online más rápida del mundo

Publicado 16/01/2019 10:50:15 CET

La nueva plataforma de servicios, la primera basada completamente en discos Intel SSD NVME (Non-Volatire Memory Express) multiplica por 10 la velocidad de la infraestructura de almacenamiento actual y ofrece una mayor capacidad de disco y CPU/RAM. Con este cambio de infraestructura cdmon ofrece un servicio diseñado 4 años por delante del mercado, el más rápido y, más seguro y con una atención personalizada las 24h del día

La transformación será radical para los clientes y usuarios: mayor velocidad, mayor calidad, más recursos asignados, más opciones para el desarrollo y, en consecuencia, mayor facilidad para realizar y hacer crecer un proyecto web con éxito. Los usuarios podrán crear nuevos y mejores productos diseñados en base a machine learning, IoT, Big Data o streaming de datos.

Líderes en hosting y dominios cdmon es una plataforma integradora de servicios de internet que este mes de noviembre revoluciona el mercado del cloud. La disruptiva arquitectura técnica de cdmon integrará las últimas innovaciones del sector como CEPH-Bluestore con productos como Intel Optane, que proporcionan unas tasas de transferencia muy altas y unas tasas de latencia muy bajas. Estos componentes combinados con discos NVME y con la implementación de una red de fibra óptica con un troncal de 400Gb proporcionaran a sus clientes el mejor servicio online conocido hasta el momento.

La empresa apuesta por esta nueva infraestructura sin descuidar los hitos que han hecho de cdmon un proyecto pionero y de referencia en el sector del hosting y los dominios desde hace más de 16 años: el soporte, la ayuda y el acompañamiento a los clientes 24x7 los 365 días del año, la ajustada relación calidad-precio del servicio ofrecido y la seguridad total de los datos.

El hecho de ofrecer una infraestructura privada y no trabajar en la línea de las grandes corporaciones, cdmon tiene el objetivo de garantizar a sus clientes que no sólo dispondrán de la tecnología más puntera del mercado, sino que sus datos no serán cedidos a terceros en ninguna circunstancia.

El equipo técnico de la compañía ha estado trabajando en este proyecto durante meses. Josep Colominas, CoFounder de cdmon, concluye que el periodo de creación de esta nueva plataforma ha sido muy intenso, pero con un resultado final que ha superado incluso sus expectativas.

cdmon ha llevado a cabo una inversión muy importante que ha supuesto la renovación total de la plataforma actual. Se ha creado sobre un centro de datos líder y se ha apostada por un hardware de computación y red de última generación. En palabras de Jaume Palau, CEO de cdmon: "La inversión ha sido realmente importante, y en todo momento los socios, entre los que me encuentro, apoyaron la decisión. Como dio un entrenador de futbol muy famoso; el dinero en el banco o en el campo. Estamos hablando del cloud del futuro e innovar está en nuestro ADN. Los socios dieron: ¡En el campo!".

Intel, Mellanox, Canonical y Supermicro partners estratégicos del proyecto

Durante este proceso de innovación cdmon ha contado con la estrecha colaboración de 4 partners clave que han hecho posible este gran cambio estructural. Intel, sus componentes ofrecen una alta capacidad de procesamiento, así como discos SSD NVMe y Optane de muy alta velocidad. Mellanox, empresa de referencia en la oferta de tecnología red de alta velocidad.

Canonical, líder mundial desarrollando soportes cloud para empresas y multinacionales del sector de la banca, telecomunicaciones, entretenimiento, etc., y, finalmente, Supermicro, los servidores del cual están diseñados para que los nuevos procesadores y discos SSD NVMe y Optane de Intel ofrezcan el mayor rendimiento.

En noviembre del 2017 cdmon les planteó a todos ellos el reto de ofrecer el cloud más rápido del mundo. Revisaron conjuntamente las características del hardware disponible en el mercado nacional e internacional. Los cuatro factores clave e ineludibles para que cdmon afrontara dicho proyecto eran: fiabilidad, eficacia, rendimiento y eficiencia. Con dichos partners estratégicos cdmon garantizaba el proyecto tal y como lo tenía planteado. Jaume Palau, CEO de cdmon, resalta que todo el mundo ha trabajado muy duramente, también los partners, para llegar a este punto. Jaume se muestra muy agradecido por haber conseguido algo que hoy en día es todo un hito en el sector.

El servicio

En definitiva, los usuarios notarán que sus páginas web cargan más rápido y son más estables, incluso en picos de carga con crecimientos importantes de peticiones (un ecommerce por ejemplo que haga campañas en Blackfriday, campañas de Navidad, rebajas etc.) Asimismo, con la implementación del nuevo sistema de copias de seguridad, la restauración de éstas será mucho más rápida. Además, con la nueva plataforma cloud, ante cualquier posible error del servicio, éste se recuperará de forma automática.

Para los clientes el coste del servicio será exactamente el mismo. cdmon, en seguimiento de su misión de crear una internet abierta y de calidad donde todo el mundo pueda estar cree que un precio ajustado permite que el máximo número de personas pueda aprovecharse de los beneficios de esta tecnología totalmente innovadora.

Durante los próximos meses cdmon también lanzará servicios y productos diseñados especialmente para los usuarios de esta plataforma de servicios online: herramientas colaborativas, servicios auto-escalables, nuevos entornos de desarrollo; las posibilidades son muchísimas.

Internacionalización del proyecto

Actualmente cdmon ofrece su servicio en España y Latinoamérica, pero la tecnología OpenStack permite a la compañía desarrollar una estrategia de internacionalización basada en una plataforma de cloud global que podrá estar presente en múltiples países.

El proyecto de cdmon se adapta a las leyes internacionales de protección de datos propias de cada lugar. Una de las grandes dudas que a las empresas se les plantea al trabajar con grandes plataformas como Google o Amazon, es saber dónde están almacenados exactamente sus datos y bajo qué jurisdicción. En el caso de cdmon sus clientes son conocedores con trasparencia y exactitud de toda esta información.

El equipo humano

La realización de este proyecto ha empujado a la empresa a un nuevo nivel, tanto técnico como personal. Jaume Palau, CEO de cdmon, afirma que el talento nace de hacer lo que les gusta, y no sólo de trabajar en tecnología, son adictos a ella y a su evolución.

El equipo de cdmon tiene muchísimo talento y una de las partes que más agradece cualquier técnico es innovar e implementar nuevas funcionalidades con la última tecnología disponible. Además, Joan Oliva, CTO de cdmon, añade: "En nuestra empresa creemos en las personas y en los valores que nos mueven, como la pasión, el compromiso y la colaboración. Con estos ingredientes hemos creado el equipo ideal, tanto interno como externo, para lograr este enorme reto".

Finalmente, la responsable de RR.HH. menciona la importancia de gestionar correctamente estos periodos de cambio, que suponen un gran esfuerzo por parte de los equipos. Alaitz Blanquer afirma: "Este tipo de proyectos son proyectos duros, que requieren de una gran implicación, mucho conocimiento e infinita energía. Es por ello por lo que nuestros equipos disponen de autonomía, flexibilidad y poder de decisión, que les permiten avanzar de la forma correcta".

Contacto

Nombre contacto: Marta Rodríguez

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 035530887