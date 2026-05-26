Iberley presenta Uxia 5.4, su nueva IA para mejorar la productividad jurídica

Interface de Iberley IA Uxia 5.4 - IBERLEY INFORMACIÓN LEGAL SL

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 26 de mayo de 2026.

La nueva versión de Iberley IA ya está plenamente operativa y ha sido diseñada para trabajar con fuentes jurídicas actualizadas, mejorar el razonamiento y apoyar tareas como la redacción, revisión documental, análisis contractual y diseño de estrategias.

A Coruña a 26 de Mayo de 2026.- Iberley presenta Uxia 5.4, la nueva evolución de su herramienta de inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico, diseñada para ayudar a profesionales del Derecho, asesorías, empresas, departamentos legales, recursos humanos y áreas de compliance a trabajar con mayor agilidad, precisión y eficiencia.

La nueva versión ya se encuentra plenamente operativa dentro del Plan Jurídico más IA Iberley y supone un avance relevante en la forma en la que los profesionales pueden apoyarse en la inteligencia artificial para abordar tareas jurídicas, documentales y estratégicas de su actividad diaria.

Con esta actualización, Iberley refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada al Derecho y por el desarrollo de soluciones que permitan a los profesionales trabajar con mayor agilidad, rigor y eficiencia:

https://www.iberley.es

En un contexto marcado por el aumento de la carga de trabajo, el volumen creciente de documentación y la necesidad de responder con rapidez a asuntos cada vez más complejos, Iberley IA se posiciona como un asistente de inteligencia artificial para el trabajo jurídico, capaz de acompañar al usuario en procesos de redacción, análisis, revisión y toma de decisiones.

Una de las claves de Uxia 5.4 es que ha sido diseñada específicamente para el ámbito jurídico, apoyándose en fuentes actualizadas del ecosistema Iberley. Esto permite reducir al máximo el riesgo de respuestas inconsistentes y ofrecer una experiencia más fiable, contextual y adaptada a las necesidades reales de abogados, asesores, graduados sociales, departamentos legales y empresas.

La nueva versión incorpora un modelo con mayor capacidad de razonamiento, mejor comprensión del contexto y una mejora especialmente destacada en el seguimiento del hilo de conversación. Esta evolución permite que el usuario pueda trabajar sobre un mismo asunto de forma continuada, realizar preguntas sucesivas, pedir aclaraciones, revisar documentos o solicitar nuevas versiones sin tener que repetir constantemente la información de partida.

Entre sus principales usos, Iberley IA permite apoyar tareas como la elaboración de escritos, respuesta a documentos, redacción de correos profesionales, revisión de contratos, detección de contradicciones contractuales, generación de cláusulas, preparación de argumentos, análisis de riesgos y diseño de estrategias jurídicas.

La compañía subraya que la inteligencia artificial no sustituye el criterio del profesional, sino que actúa como una herramienta de apoyo para reducir carga operativa, acelerar tareas habituales y facilitar que abogados, asesores, departamentos legales, equipos de recursos humanos y compliance puedan dedicar más tiempo al análisis, la revisión final y la toma de decisiones.

“Con Uxia 5.4 queremos que la inteligencia artificial sea una herramienta realmente útil en el trabajo diario del profesional jurídico y de las organizaciones. No se trata solo de responder consultas, sino de ayudar a redactar, revisar, analizar, estructurar información y avanzar con mayor seguridad en tareas que forman parte del día a día”, señalan desde Iberley.

La nueva versión está teniendo una gran acogida entre los primeros usuarios, que ya están incorporando Iberley IA a tareas habituales de trabajo jurídico y documental. Según la compañía, esta utilización confirma el creciente interés del sector por soluciones de inteligencia artificial capaces de aportar productividad, contexto, apoyo práctico y mayor seguridad en entornos profesionales exigentes.

Uxia 5.4 está incluida dentro del Plan Jurídico más IA Iberley. Los profesionales y organizaciones interesados pueden consultar los planes disponibles en:

https://www.iberley.es/suscripcion-iberley

Además, Iberley ofrece la posibilidad de solicitar una demostración para conocer el funcionamiento de la herramienta y sus aplicaciones prácticas en despachos, asesorías, departamentos legales de empresa, recursos humanos y compliance:

https://www.iberley.es/iberley-ia-uxia

La inteligencia artificial jurídica ya forma parte del presente del sector. Herramientas como Uxia 5.4 permiten automatizar parte del trabajo operativo, generar borradores, revisar documentación, ordenar información compleja y apoyar procesos de análisis, sin sustituir el criterio experto del profesional.

El objetivo es que la inteligencia artificial actúe como un apoyo práctico en el día a día: la IA propone, estructura y ayuda a avanzar; el profesional revisa, valida, adapta y decide.

Los interesados en conocer cómo funciona Uxia 5.4 pueden solicitar una demo de Iberley IA a través de:

https://www.iberley.es/iberley-ia-uxia

Sobre Iberley

Iberley es una editorial jurídica de referencia y una compañía tecnológica especializada en soluciones digitales para profesionales del ámbito jurídico, fiscal, laboral y empresarial. La compañía salió al mercado en 2003 y desde entonces ha desarrollado contenidos, herramientas y servicios orientados a facilitar el trabajo diario de abogados, asesores, graduados sociales, departamentos legales de empresa, recursos humanos y compliance.

El portal Iberley ofrece contenidos jurídicos actualizados, prácticos y de calidad, con una parte relevante de información en abierto. Además, mantiene una alianza estratégica con Colex, una de las editoriales jurídicas más prestigiosas de España.

Con Iberley IA, la compañía refuerza su apuesta por unir contenidos jurídicos actualizados, tecnología e inteligencia artificial para ofrecer soluciones que permitan a los profesionales trabajar con mayor agilidad, rigor y eficiencia.

