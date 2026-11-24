Sergio Llorens, CEO de Lexic.AI: quién controla a los agentes de IA - Sergio Llorens

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- Sergio Llorens, CEO de Lexic.AI, señala que la IA está dejando de limitarse a responder: ahora accede a herramientas, mueve información y ejecuta tareas. El reto ya no es solo hacerla más capaz, sino poder demostrar que actúa dentro de los límites que se le han dado.

Hace apenas unos meses, un asistente de IA era algo a lo que se le hacían preguntas. Hoy empieza a ser algo a lo que se le dan las llaves.

El 11 de agosto, xAI abrió la beta de Grok Bot, agentes con ordenador propio en la nube que trabajan dentro de distintas herramientas. El 8 de septiembre, Meta presentó Muse, su agente personal. El 29 de septiembre, OpenAI lanzó dots, agentes permanentes conectados a más de 4.000 aplicaciones y disponibles desde Slack y Teams. Y el 13 de noviembre presentó ChatGPT Wallet, que permite realizar compras con una credencial de pago tokenizada y una aprobación de seguridad para cada operación.

Después de más de dos décadas de experiencia en la creación y dirección de empresas tecnológicas, hay un cambio especialmente relevante: cuando una tecnología empieza a actuar en nombre de una persona o de una organización, la pregunta deja de ser exclusivamente tecnológica. Se convierte en una cuestión de responsabilidad.

Se debate mucho si estos asistentes son inteligentes. Sin embargo, surge otra pregunta, bastante menos espectacular y mucho más urgente: qué pueden hacer, a qué pueden acceder y quién comprueba que no se salen del papel que se les ha asignado.

Tres frentes que las empresas tendrán que gobernar

El primero es el asistente que traen los propios empleados. La encuesta AI Agents at Work 2026 de Okta, realizada a 292 directivos y 492 trabajadores del conocimiento en siete países, revela una brecha llamativa: el 90% de los directivos confía en la visibilidad que tiene sobre las herramientas de IA, pero el 52% de los empleados reconoce utilizar herramientas no aprobadas. Entre quienes lo hacen, más de la mitad comparte mensajes y correos internos, y el 39% documentos confidenciales.

Prohibir sin más no resuelve el problema. Gartner estima que solo el 13% de las organizaciones cree tener una gobernanza adecuada de agentes y prevé que una empresa media del Fortune 500 podría utilizar más de 150.000 en 2028. Es una previsión, no un dato actual, pero ilustra la escala del reto. Sin saber qué agentes utiliza la plantilla, qué permisos tienen y a qué información acceden, una empresa no puede gobernarlos.

El segundo frente es el agente que llega con el cliente. Amazon bloqueó el acceso de Muse a su tienda, alegando que no se identificaba correctamente y que planteaba riesgos de privacidad y seguridad. Meta ha defendido sus medidas de protección. Más allá de las diferencias entre ambas compañías, el episodio plantea una cuestión: las empresas tendrán que decidir bajo qué condiciones permiten que agentes externos accedan a sus servicios en nombre de sus clientes.

El tercer frente aparece cuando un agente habla con otro agente. Meta y Sierra han publicado el borrador de Poppy, un protocolo para que los agentes personales se identifiquen ante las empresas. Cuenta con 35 socios de diseño adicionales, entre ellos BBVA, Visa, Mastercard y OpenAI. Es un borrador, no un estándar consolidado, pero parte de una idea importante: antes de permitir que un agente actúe, la empresa debe saber a quién representa y con qué autorización llega.

Se trata de una exigencia razonable. También plantea una pregunta relevante: ¿están los agentes de las propias empresas cumpliendo el mismo nivel de transparencia que se empieza a exigir a los agentes de los consumidores?

La confianza no puede depender solo de quien construye la IA

Lexic ha analizado más de 100.000 conversaciones reales en proyectos de evaluación de agentes de IA. Su AI Agent Trust Index 2026, que examinó más de 50 agentes en producción, reveló que ocho de cada diez no se identificaban correctamente como IA cuando se les preguntaba. Solo el 5% superó la evaluación sin condiciones.

Los problemas van más allá de la transparencia: algunos agentes no cumplen sus promesas de derivar conversaciones a personas o abandonan sus reglas ante instrucciones manipuladoras. Frente a estos riesgos, ni prohibir su uso ni confiar únicamente en las garantías del proveedor es suficiente. Las empresas necesitan una auditoría independiente de agentes de IAque compruebe su comportamiento en condiciones reales.

La confianza debe basarse en evidencias: qué instrucciones recibe el agente, qué acciones ejecuta y cómo responde ante situaciones límite. En sectores regulados, además, es fundamental proteger los registros para garantizar su trazabilidad.

Una opción es asociar la huella criptográfica (hash) de cada registro a un sello de tiempo cualificado emitido por un tercero de confianza. Servicios como Evidency permiten acreditar que la información existía en una fecha determinada y que no ha sido modificada. El artículo 41 del Reglamento eIDAS reconoce a estos sellos una presunción de exactitud temporal e integridad de los datos vinculados. Aunque no demuestran por sí solos que el agente actuara correctamente, aportan una base verificable para auditorías, investigaciones y litigios.

Qué debería hacer un comité de dirección

Las empresas deben empezar por identificar los agentes que utilizan, definir sus permisos según el riesgo, establecer cómo accederán los agentes externos a sus servicios y comprobar que los sistemas respetan sus límites en situaciones reales.

La Agencia Española de Protección de Datos resumió este principio en su decálogo sobre IA: Que la IA actúe por ti, no sin ti. Delegar tareas no significa renunciar al control ni a la responsabilidad.

Aunque su implantación en Europa será progresiva, las empresas deben prepararse desde ahora. Tras años enseñando a las máquinas a conversar y tomar decisiones, ha llegado el momento de aprender a supervisarlas.

El futuro no será necesariamente de las empresas con los agentes más inteligentes, sino de aquellas capaces de demostrar que pueden confiar en ellos.

Sergio Llorens

Sergio Llorens es empresario tecnológico y CEO de Lexic.AI, compañía especializada en la auditoría y supervisión independiente de sistemas de inteligencia artificial conversacional. Desde Lexic impulsa metodologías para evaluar el comportamiento, la seguridad, el cumplimiento y la fiabilidad de los agentes de IA en entornos reales.

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