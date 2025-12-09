AIJU desarrolla una herramienta para "mejorar la seguridad y sostenibilidad" de juguetes

Imagen de archivo de un niño jugando - AIJU

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi (Alicante), ha desarrollado una "innovadora" plataforma digital que permite "mejorar significativamente la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad" de juguetes.

Esta herramienta forma parte de un proyecto financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y está diseñada para integrar el Pasaporte Digital de Producto (DPP) en el sector juguetero, "anticipándose a futuras regulaciones europeas en materia de sostenibilidad", según ha señalado la entidad en un comunicado.

Este nuevo desarrollo da continuidad a otro proyecto que "sentó las bases" para crear un pasaporte digital destinado a prevenir la falsificación y facilitar el reciclaje de los juguetes. Con la iniciativa actual, AIJU ha resaltado que da "un paso más, consolidando una solución tecnológica avanzada que ya ha sido probada con éxito en empresas reales del sector".

Según ha indicado Jose Carlos Sola, responsable del área de Tecnologías Digitales Integradas de AIJU, "con este nuevo desarrollo" no solo se ha "perfeccionado" la arquitectura tecnológica del pasaporte digital, sino que también se ha "demostrado" su "viabilidad práctica en entornos industriales reales, posicionándolo como una herramienta estratégica para toda la cadena de valor del juguete y totalmente extrapolable a otros sectores".

"NOVEDADES"

AIJU ha concretado que entre las "novedades" de esta plataforma están que se alinea "directamente" con los nuevos marcos regulatorios de la Unión Europea, como el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (ESPR) y el Reglamento de Seguridad de los Juguetes, al tiempo que responde a las directrices del Pacto Verde Europeo.

La tecnología implementada, que incluye 'blockchain' y sistemas avanzados de gestión de datos, permite "registrar y proteger de forma segura información crítica del producto como puede ser su origen, procesos de fabricación, materiales empleados en su fabricación o recomendaciones de reciclado".

"Además, esta nueva herramienta permitirá al consumidor conocer con total transparencia la información esencial del producto, como su composición, origen, sostenibilidad, medidas de seguridad y recomendaciones de reciclaje, favoreciendo un consumo más responsable, informado y alineado con los valores de salud, seguridad y respeto medioambiental", ha indicado Sola.

La entidad ha apuntado que empresas del sector como Industria Auxiliar Juema, Juguetes Cayro o Game Movil ya han validado "con éxito" el sistema en entornos reales, "destacando su utilidad para agilizar procesos internos, además de garantizar el cumplimiento normativo y, sobre todo, mejorar la experiencia y seguridad del consumidor".

Igualmente, ha recalcado que "la plataforma está preparada para incorporar futuras funcionalidades adicionales como la visualización de indicadores ambientales, certificados de conformidad o alertas de seguridad, anticipándose así a nuevas necesidades regulatorias y del mercado".

"Con esta iniciativa, AIJU reafirma su liderazgo tecnológico en la transformación digital sostenible del juguete, contribuyendo a una economía más circular, transparente y segura, tanto para las empresas como para las familias", ha concluido.