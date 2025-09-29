AIJU impulsa soluciones con inteligencia artificial para "combatir" la soledad no deseada en personas mayores - AIJU

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio (AIJU) ha comenzado la validación con usuarios finales de Conecta, una plataforma de conexión social "capaz de fomentar las relaciones sociales y combatir la soledad no deseada en personas mayores" mediante la aplicación de inteligencia artificial (IA).

El proyecto tiene como objetivo "desarrollar tecnologías que fomenten la conexión social entre colectivos vulnerables", con el ocio y los juegos sociales personalizados como "herramienta para capacitar y empoderar a las personas mayores para favorecer las relaciones personales y prevenir la soledad no deseada".

Los usuarios del Centro DomusVi Alicante Babel probarán esta plataforma que, mediante la aplicación de IA, "es capaz de detectar el estado de ánimo y las preferencias de cada usuario", según ha informado AIJU en un comunicado.

De esta forma, Conecta genera redes sociales "adaptadas a sus necesidades" y toma decisiones de intervención social según el contexto y la persona. Además, incluye un servicio de aprendizaje inclusivo que "se ajusta automáticamente a cada usuario, mejora la experiencia en juegos y actividades y fomenta la autonomía".

Así, al usar la plataforma, una vez completado el perfil, los usuarios de Conecta acceden a tres módulos principales: comunidad, juegos y chat. En el módulo de comunidad aparecen los perfiles "más afines" según sus respuestas iniciales, lo que "favorece la creación de vínculos".

Por su parte, a través del chat pueden iniciar conversaciones sobre temas de interés común, como eventos locales o su lugar de residencia, mientras que el módulo de juegos ofrece cinco pasatiempos distintos "diseñados para impulsar la conexión y la participación entre los usuarios".

Este último módulo es el que "fomenta de forma más activa la interacción", ya que los participantes pueden jugar en grupo a propuestas como el parchís o un juego colaborativo en el que deben consensuar las respuestas. Todo ello, mientras se ven y hablan en tiempo real.

ENVEJECIMIENTO

Desde AIJU han incidido en que, con el incremento de la edad, "aumenta la probabilidad de experimentar factores estresantes" como la muerte de un compañero o amigo, la disminución de la salud mental y física, el aislamiento físico y social, la dependencia de los hijos y una menor capacidad para participar en actividades agradables y satisfactorias.

El progresivo envejecimiento de la población es "uno de los grandes retos de la sociedad española actual", ya que "plantea nuevos desafíos" a nivel económico, social, sanitario y político.

La responsable de este proyecto en AIJU, Rocío Zaragoza, ha señalado que "la calidad de vida se correlaciona positivamente con la autonomía y la capacidad funcional" y ha asegurado que "el hecho de sentirse independientes hace que perciban mejor calidad de vida".

Del mismo modo, Zaragoza ha subrayado que "cuando la autoestima es baja disminuye la autonomía, lo que provoca problemas sociales e incluso principios de cuadros depresivos" y ha aseverado que Conecta "pretende crear espacios de socialización donde estas personas se sientan más útiles".

"Esto repercutirá positivamente en el sistema nacional de salud, ya que actúa de herramienta preventiva, por lo que mejora la autonomía personal de las personas mayores", ha agregado la responsable del proyecto.

A través de esta tecnología desarrollada por AIJU, Conecta trata de "integrar a las personas mayores en la sociedad de la información", con el "aumento de la autoconfianza y la motivación a participar de forma activa en la sociedad actual".