Archivo - La búsqueda del impacto científico puede reducir la felicidad del personal investigador, según un estudio - LUMINOLA/REMITIDA UPV - Archivo

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por Ingenio (CSIC-UPV) y la Universitat de València revela que publicar artículos científicos bien citados y lograr reconocimiento dentro de la comunidad académica no siempre se traduce en una mayor felicidad. De hecho, los resultados muestran que la presión asociada a alcanzar ese prestigio puede acabar afectando negativamente al bienestar del personal investigador.

El trabajo, publicado en la revista 'Research Evaluation', analiza cómo el impacto científico influye en el bienestar personal de más de 2.400 personas del ámbito académico en España.

"Lo que esperábamos encontrar era que el impacto científico generara satisfacción por el reconocimiento obtenido, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, los datos muestran que el efecto predominante es que la presión asociada reduce la satisfacción desde un principio", explica Joaquín M.ª Azagra, investigador de Ingenio y coautor del estudio.

La investigación actual se desarrolla en entornos altamente competitivos, en los que las publicaciones, las citas o la visibilidad científica desempeñan un papel central en la evaluación profesional. Esta situación puede llevar al personal investigador a priorizar objetivos externos y métricas de rendimiento frente a intereses personales o vocacionales.

Los resultados sugieren que el problema no es el reconocimiento científico en sí, sino la presión asociada a alcanzarlo. Una de las claves para entender este efecto se encuentra en las dificultades para mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal.

El análisis también identifica algunos elementos capaces de amortiguar los efectos negativos. "Las personas investigadoras que mantienen una fuerte motivación por contribuir a la sociedad o que desarrollan su trabajo de forma más creativa muestran mayores niveles de felicidad incluso en contextos donde hay una alta exigencia por lograr impacto científico", señala, por su parte, Ana M. Tur, catedrática del departamento de Psicología Básica y de la Personalidad de la Universitat de València y coautora del estudio.

PROPÓSITOS SOCIALES

Según los autores, estos resultados sugieren que conectar la investigación con propósitos sociales y favorecer espacios para la creatividad puede ayudar a preservar la satisfacción de quienes desarrollan carreras científicas.

"Los sistemas de evaluación deberían preocuparse no solo por los resultados que producen los investigadores, sino también por las condiciones en las que realizan su trabajo", concluye Azagra.

El estudio plantea que las instituciones científicas podrían complementar los indicadores tradicionales de rendimiento con medidas relacionadas con el bienestar, la autonomía o el equilibrio entre trabajo y vida personal, incorporando así una visión más amplia de la calidad de los sistemas de investigación.