Convocados los XI Premios València Innovation Capital para áreas estratégicas, sector académico y sandbox urbano

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado la convocatoria de los XI Premios a la Innovación 'València Innovation Capital', unos galardones que distinguen las mejores experiencias de innovación de la ciudad en tres "grandes ámbitos": proyectos vinculados a ocho áreas estratégicas de innovación, proyectos del sector académico de la capital valenciana y proyectos integrados en su sandbox urbano.

La Junta de Gobierno Local del consistorio ha aprobado este viernes las bases de esta convocatoria, alineada con la estrategia València Innovation Capital.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

La dotación económica total de estas distinciones asciende a 96.000 euros distribuidos en 12 premios de 6.000 euros para las categorías de los dos primeros ámbitos --ocho para áreas estratégicas y cuatro para sector académico--, y otros tres de 8.000 euros para los proyectos del ámbito del sandbox urbano, como ha concretado el edil.

Asimismo, ha detallado que la convocatoria establece categorías dentro de cada ámbito para proyectos correspondientes a GovTech, AgroTech, salud digital y bienestar, tecnologías inmersivas y videojuegos, tecnologías facilitadoras, UrbanTech, emergencia, seguridad y defensa, así como turismo sostenible. Además, se contemplan premios para colegios e institutos, trabajos finales de grado y máster y tesis doctorales.

Estos galardones buscan "poner en valor el talento del ecosistema innovador presente en València y reforzar la posición de la ciudad como referencia mediterránea en tecnología e innovación". Todos los proyectos premiados deberán respetar "cuatro pilares transversales": sostenibilidad, inclusividad, ética y transparencia.

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes para concurrir a las dos primeras categorías deberán presentarse por vía telemática, con un plazo de un mes desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia.

Para optar a las distinciones en el ámbito del sandbox urbano, no se requerirá presentación de solicitud, dado que concurrirán automáticamente los proyectos que hayan sido incluidos formalmente en este entorno de experimentación urbana.

Las bases de los 'València Innovation Capital' también prevén "un valor añadido para los proyectos premiados mediante acciones de difusión, posible incorporación a la infraestructura pública de datos de València y acceso preferente al sandbox urbano para seguir desarrollando sus innovaciones en entornos reales".

Con esta convocatoria, València "refuerza su apuesta por la innovación como herramienta de transformación urbana, desarrollo económico y proyección internacional del ecosistema emprendedor y tecnológico local".

Caballero ha asegurado que el objetivo es "seguir fomentando la innovación" en la Comunitat y la ciudad de València "como una herramienta de transformación social".

"QUE DÉ SUS FRUTOS AQUÍ"

"Son unos premios importantes que saben que la ciudad de València se quiere posicionar como un hub innovador, como aquella ciudad que da oportunidades a aquellos que tienen una idea, especialmente en el ámbito de la innovación, para que esa semilla germine, crezca y se desarrolle. Potenciemos y premiemos el talento innovador de los jóvenes, de aquellos que tienen un proyecto importante para la ciudad de València y queremos que se desarrolle aquí", ha expuesto el concejal.

"Para nosotros es muy importante poner alfombra roja a aquellos que quieran emprender y a aquellos que quieran desarrollar un proyecto de innovación en la ciudad de València que dé sus frutos aquí", ha añadido Juan Carlos Caballero.