El funcionamiento de los virus y los aceleradores de partículas, la IA y la robótica, en Expociència 2026

Expociencia - UV

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc Científic de la Universitat de València (UV) ultima los preparativos de una nueva edición de Expociència, que el próximo 9 de mayo, de 10 a 14 horas, volverá a convertir sus instalaciones y las de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) en un gran espacio de encuentro entre la comunidad científica y la ciudadanía.

La jornada, que celebra su XVIII edición, reunirá más de un centenar de actividades impulsadas por más de 80 entidades del ecosistema investigador, académico y empresarial. Entre las propuestas se abordará el comportamiento de los virus y bacterias, el funcionamiento de los grandes aceleradores de partículas, la inteligencia artificial o la robótica.

Bajo el lema 'Cuidar con ciencia: entendernos para vivir mejor', Expociència pondrá el foco en el papel del conocimiento científico como herramienta para mejorar el bienestar individual y colectivo, promoviendo una mirada integradora que conecta salud, tecnología, sostenibilidad y sociedad.

A lo largo de la mañana, el público podrá recorrer un itinerario diverso que abarcará desde la biomedicina, la biotecnología y la salud hasta la física de partículas, la química, la ciencia de materiales o la tecnología digital, avanza la institución académica.

Las propuestas permitirán descubrir cómo se investiga el comportamiento de virus y bacterias, cómo se desarrollan nuevos materiales o cómo funcionan los grandes aceleradores de partículas, al tiempo que se exploran ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica o el análisis de datos.

La biodiversidad y el medio ambiente ocuparán un lugar destacado con actividades centradas en los ecosistemas, la sostenibilidad, la conservación y la observación del entorno natural, tanto a escala microscópica como global. A ello se suman propuestas relacionadas con la alimentación, la nutrición y la seguridad alimentaria, así como iniciativas que abordan la divulgación desde las matemáticas, la estadística o la educación científica.

Esta diversidad temática es reflejo de la amplia participación institucional. Entre las entidades implicadas se encuentran institutos del Parc Científic UV como el Institut de Ciència Molecular (ICMol), el Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València (ICMUV), el Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), el Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA-CSIC) y el Institut d'Investigació en Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC); así como centros de referencia, como el Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE), el Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC), el Institut de Tecnologia Química (ITQ) y el Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP).

Junto a ellos, participan estructuras de investigación interdisciplinar como BIOTECMED, ERI-Lectura y el Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM), además de numerosas facultades de la Universitat de València (Física, Química, Cièncias Biològiques, Ciències Matemàtiques, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Formació del Professorat, Psicologia i Logopèdia) y departamentos como Microbiologia i Ecologia, Estadística i Investigació Operativa, Química Analítica, Astronomia i Astrofísica, Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia o áreas vinculadas a Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

El programa se completa con la participación de entidades y proyectos de divulgación y transferencia de conocimiento, como la Fira Concurs Experimenta, la Fundació Lluís Alcanyís, la Casa de la Ciencia del CSIC en la Comunitat Valenciana, el Museu d'Història Natural de la UV (MUVHN), EMTREduca y la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA). A ellas se suma el tejido empresarial del Parc Científic, con compañías, como Anecoop, Darwin Bioprospecting Excellence, Datipic y Evolving Therapeutics, que mostrarán cómo la investigación se traduce en innovación aplicada.

YINCANA ALIMENTARIA

En este contexto, el Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA-CSIC) incorporará una propuesta especialmente innovadora con la aplicación de realidad aumentada IATEMON, concebida como complemento a sus actividades de divulgación. A través de una experiencia lúdica en formato de yincana, el público podrá descubrir conceptos clave relacionados con la ciencia de los alimentos, como el papel de los microorganismos en la producción alimentaria, la importancia de la microbiota intestinal o prácticas vinculadas a la sostenibilidad, como el reciclaje.

Expociència está organizada por el Parc Científic con el apoyo de la UV, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.