Generalitat y CSIC refuerzan en València su alianza para impulsar ciencia, talento y centros de excelencia - GVA

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han reafirmado su voluntad de seguir profundizando en una colaboración institucional que ambas partes consideran "fructífera, estable y estratégica para el fortalecimiento del sistema valenciano de ciencia e innovación".

Durante la reunión, las dos instituciones han repasado las principales líneas de cooperación existentes y han coincidido en la conveniencia de abrir una nueva etapa de colaboración reforzada, con especial atención al desarrollo de capacidades científicas, la atracción y consolidación de personal investigador, el apoyo a estructuras de excelencia y la generación de sinergias estables entre la Generalitat y el principal organismo público de investigación del estado.

El encuentro se ha celebrado en la Casa de la Ciencia del CSIC y ha contado con la participación de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa; el delegado Institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, y Amparo Querol, del centro IATA-CSIC, en representación del organismo estatal en la Comunitat Valenciana, informa la Generalitat.

Los representantes del CSIC han valorado las convocatorias promovidas por la Generalitat para favorecer la atracción de talento, subrayando su utilidad para reforzar la competitividad del ecosistema investigador valenciano y mejorar su capacidad de captación y consolidación de perfiles de alto nivel.

El vicepresidente del CSIC, Carlos Closa, ha puesto de relieve el papel de los centros mixtos de excelencia, que representan un instrumento clave para vertebrar la colaboración entre administraciones y organismos de investigación, sumar capacidades y proyectar resultados científicos de alto impacto.

Por su parte, Ortí considera que la colaboración con el CSIC es estratégica para la Comunitat Valenciana, por lo que ha apostado por seguir ampliándola con una visión a largo plazo, reforzando tanto la excelencia científica como la capacidad de atraer y consolidar talento investigador.

La titular de Universidades ve prioritario mantener una relación estrecha con los principales agentes del ecosistema investigador para "alinear necesidades, detectar oportunidades y avanzar en una agenda compartida que contribuya al progreso científico y al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana".

Además, ha reiterado la disposición de la Generalitat para "continuar impulsando políticas que favorezcan un entorno atractivo para la investigación excelente, la transferencia de conocimiento y la incorporación de talento".