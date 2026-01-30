El ITC trabaja con lodos de la dana en dos proyectos para transformar residuos en "productos de alto valor"

El ITC trabaja con lodos de la DANA en los proyectos AQUA+ y GRAN SLUDGE para transformar residuos en productos de alto - ITC

Miembros del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) recogieron a finales del pasado mes de diciembre lodos procedentes de la dana para trabajar en dos proyectos de transformación de residuos en productos "de alto valor". Por ejemplo, productos cerámicos con menor impacto ambiental y materiales cementosos más sostenibles.

El ITC recogió estos lodos en el Instituto Mediterráneo de Estudios Ecológicos, S.A. (IMEE), "con las debidas autorizaciones de la Generalitat", y con el objetivo de ocuparse de su estudio y valorización en el marco de los proyectos de investigación AQUA+ y Gran Sludge, según ha informado el instituto en un comunicado.

El ITC está trabajando con los grupos de investigación Tecasos y Cecom de la Universitat Jaume I de Castellón y entidades y empresas como Emivasa, Euroatomizado Grupo y Topciment, en el proyecto AQUA+, que impulsa la simbiosis industrial entre el sector del tratamiento de agua, el de la construcción y el cerámico.

AQUA+ tiene como objetivo valorizar los subproductos generados en las plantas de potabilización de agua para transformarlos en diferentes recursos de valor, como, por ejemplo, membranas cerámicas que se utilizarán para el propio proceso de potabilización, con lo que se cierra el ciclo integral del agua.

También se pretende obtener productos cerámicos con menor impacto ambiental y materiales cementosos más sostenibles. Con todo ello, este proyecto "quiere ayudar, desde un enfoque global, a dar salida a miles de toneladas de residuos que se producen al año en estos sectores".

Por otra parte, AQUA+ estudiará la valorización de los lodos generados durante la dana, "un reto aún sin resolver en la Comunitat Valenciana". Con ellos pretende estudiar su valorización en nuevas composiciones de baldosas cerámicas, en membranas cerámicas y en derivados del cemento.

Este equipo de investigación espera validar el uso de estos residuos en nuevas soluciones cerámicas y cementosas, para contribuir a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y generar un impacto positivo ambiental, social y económico en el territorio.

Según miembros del equipo de investigación, los productos que se obtengan en el marco de este proyecto se entregarán a los municipios dañados por los efectos de la dana.

Por otra parte, los lodos recogidos procedentes de la dana en el IMEE también se van a emplear en el proyecto Gran Sludge, que cuenta con la financiación de Ivace+i y los Fondos Europeos Feder de Desarrollo Regional.

TÉCNICAS DE GRANULACIÓN

Este proyecto, que pretende utilizar técnicas de granulación con lodos en el proceso cerámico, estudiará, además, la viabilidad de introducir lodos procedentes de la dana en dicho proceso mediante la técnica de granulación.

Esta técnica contribuye a la disminución del consumo de agua en el proceso de fabricación y además fomenta la economía circular al reincorporar estos residuos a la producción industrial.