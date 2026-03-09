Itene cierra 2025 con 15,64 millones de ingresos, un 9,24% más

VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El centro tecnológico Itene ha cerrado el ejercicio 2025 con unos ingresos de 15,64 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,24% respecto al año anterior y mantiene la senda de crecimiento por quinto año consecutivo.
En concreto, los ingresos de actividad económica aumentaron un 7,76% hasta los 5,82 millones de euros, mientras que los ingresos de actividad no económica han crecido un 11,17% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 9,82 millones de euros.
Cabe destacar que, durante el pasado año, ITENE recibió 6,27 millones de euros del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) -Generalitat Valenciana-, de los que 4,46 millones se enmarcan en su financiación basal competitiva.
En un contexto marcado por la aceleración de los retos regulatorios, ambientales y tecnológicos, el centro ha reforzado su capacidad para transformar el conocimiento científico en soluciones que generan impacto real en el tejido empresarial.
"2025 ha sido un año de intensa actividad para Itene marcado por la confianza de las empresas en las capacidades tecnológicas de nuestro centro y en su capacidad para acompañarlas en procesos de innovación, sostenibilidad, digitalización y seguridad de productos y procesos", ha asegurado el director gerente de Itene, Javier Zabaleta.
Prueba de ello es que, a lo largo del año, 1.033 empresas han confiado en Itene para proyectos de investigación, servicios tecnológicos, consultoría especializada y asistencia técnica.
La I+D continúa siendo el eje central de la actividad de Itene. En 2025 el centro ha participado en 328 proyectos de I+D, que han movilizado 13,07 millones de euros y han representado el 81% de su actividad total. Estos proyectos han permitido avanzar en ámbitos estratégicos como el desarrollo de materiales sostenibles, la monitorización ambiental, el diseño y funcionalidad de envases, así como en aplicaciones digitales para una logística avanzada.
Además, durante 2025 Itene ha realizado 1.038 ensayos para empresas de todo el mundo, reforzando su papel como centro tecnológico de referencia para la industria.
La labor de divulgación, formación y transferencia de conocimiento también ha tenido un papel destacado durante 2025. A lo largo del año, el centro tecnológico ha organizado o participado en 99 eventos, seminarios, jornadas técnicas y actividades de divulgación, que han reunido a más de 3.008 asistentes procedentes de 1.284 empresas. Estas iniciativas consolidan al centro como un punto de encuentro para profesionales y empresas interesadas en conocer las últimas tendencias tecnológicas, regulatorias y de innovación.
El crecimiento de la actividad ha ido acompañado del fortalecimiento del equipo humano del centro. En 2025, Itene ha aumentado su plantilla hasta los 215 profesionales altamente cualificados, que trabajan de forma multidisciplinar para ofrecer soluciones tecnológicas basadas en conocimiento científico de vanguardia.
El centro mantiene además un firme compromiso con la igualdad de oportunidades: el 51,6% de su plantilla está formada por mujeres, reflejo de una política activa de diversidad e inclusión en el ámbito científico y tecnológico.
Itene Innolab, un nuevo impulso a la innovación colaborativa
2025 ha sido también el año de la consolidación de Itene Innolab a pleno rendimiento. Este entorno de innovación abierta, inaugurado en abril en el marco del II Itene Techshow, se ha consolidado como un espacio de conexión entre empresas, personal investigador y agentes del ecosistema innovador.
Gracias al apoyo del IVACE+i, Itene Innolab ha impulsado nuevas dinámicas de colaboración orientadas a resolver retos reales de la industria y validar aplicaciones en entornos cercanos al mercado. Durante el año se han organizado 13 sesiones de trabajo y el primer Hackathon Packaging Circular Challenge, que han reunido a 170 profesionales y representantes de 120 empresas.
Estas iniciativas han permitido identificar más de 50 posibles líneas de colaboración, consolidando una comunidad especializada en innovación y sostenibilidad que favorece el intercambio de conocimiento y el desarrollo de soluciones tecnológicas conjuntas.
Los resultados obtenidos en 2025 reflejan la capacidad de Itene para anticiparse a los desafíos que afronta la industria y acompañar a las empresas en su transición hacia modelos más sostenibles, digitales y competitivos.
El centro mantiene así su compromiso de seguir impulsando la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento y la colaboración con el tejido empresarial, contribuyendo al desarrollo de soluciones tecnológicas que generen valor para la industria y para la sociedad.