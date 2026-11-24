Vuelo e-SAF Madrid-Lisboa - UPV

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha contribuido al desarrollo de un combustible sintético renovable (e-SAF), que se ha utilizado en un vuelo pionero entre Madrid y Lisboa.

El vuelo ha incorporado una combinación de e-SAF, combustible sostenible de origen biológico (SAF) y queroseno convencional, que demuestra el potencial de estos carburantes para avanzar hacia una aviación "más sostenible". Por parte de la UPV, asistieron al vuelo el rector José E. Capilla y los vicerrectores Salvador Coll y Belén Picó; y por parte del ITQ (CSIC-UPV), los investigadores Agustín Martínez, José Manuel Serra y Avelino Corma, según ha informado la institución en un comunicado.

Moeve y la aerolínea World2Fly operaron este lunes el vuelo entre ambos aeropueros con esta combinación pionera de combustibles. El uso de e-SAF puede lograr una reducción de hasta el 97 por ciento de las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida en comparación con el uso de combustible fósil, mientras que el SAF puede alcanzar reducciones de hasta el 90%. El e-SAF ha sido producido por el Centro de Innovación de Moeve en Alcalá de Henares (Madrid), en colaboración con el ITQ (CSIC-UPV) y el Centro Tecnológico de Finlandia (VTT).

"Este combustible sintético se ha podido obtener gracias a la colaboración del ITQ (CSIC-UPV) y de oMoeve y para ello se ha empleado la ruta Fischer-Tropsch, a partir de hidrógeno renovable y CO2 residual capturado", ha explicado Agustín Martínez, investigador del CSIC en el ITQ (CSIC-UPV) y responsable del desarrollo del e-SAF.

La iniciativa demuestra la viabilidad de incorporar combustibles sostenibles y sintéticos en operaciones aéreas reales y evidencia cómo la investigación desarrollada en centros científicos como el ITQ (CSIC-UPV) puede transformar el conocimiento en soluciones tecnológicas con aplicación industrial.

INCORPORACIÓN PROGRESIVA

El reglamento europeo ReFuelEU Aviation, perteneciente al paquete Fit for 55, establece una incorporación progresiva de combustibles sostenibles para la aviación en el suministro de los aeropuertos de la Unión Europea. Para 2030, la normativa establece que al menos un 6% del combustible de aviación suministrado en los aeropuertos de la UE deberá ser SAF, incluyendo un 1,2% de e-SAF. Esta obligación irá aumentando progresivamente hasta 2050, impulsando la demanda de combustibles sostenibles y sintéticos.

Tanto el combustible sintético renovable, e-SAF, como la mezcla final producida han sido sometidos a procesos de validación y certificación técnica por laboratorios y organismos independientes, permitiendo su uso por aerolíneas y el ecosistema de aviación.

"Esta iniciativa demuestra la enorme capacidad del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la UPV, para transformar la investigación científica de excelencia en soluciones tecnológicas que responden a grandes retos de nuestra sociedad. Es un orgullo comprobar cómo el conocimiento generado por nuestros investigadores llega a aplicaciones reales y contribuye a avanzar hacia una aviación más sostenible", ha indicado el rector de la UPV.

En este sentido, José E.Capilla ha recalcado que la participación en un proyecto de esta relevancia internacional "refuerza el posicionamiento de la UPV como universidad de referencia en investigación, innovación y transferencia de conocimiento". "Nuestra colaboración con el CSIC y con empresas como Moeve demuestra que la cooperación entre universidad, centros de investigación e industria es fundamental para acelerar la transición energética y situar a España en la vanguardia de las tecnologías que marcarán el futuro", ha manifestado.