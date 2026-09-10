El lanzamiento del satélite Flex culmina dos décadas de investigación "clave" sobre el cambio climático

Satélite FLEX - UV

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará, en la noche del 14 al 15 de septiembre, el satélite FLuorescence EXplorer (FLEX), culminando así más de dos décadas de desarrollo científico y tecnológico liderado por el catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) José Moreno.

La Fundación ADEIT de la UV acogerá esa noche el encuentro desde el que la comunidad científica seguirá en directo la puesta en órbita de una misión que abre una nueva ventana al estudio del funcionamiento de la vegetación y su respuesta al cambio climático, informa la institución académica en un comunicado.

La misión satelital FLEX, que proporcionará observaciones globales sin precedentes del funcionamiento de la vegetación durante los próximos cuatro años, será enviada desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa, a las 22:21 hora local, 3:21 en España del 15 de septiembre y podrá seguirse en abierto también a través de la página web de la Universitat de València (www.uv.es), que enlazará al stream de la ESA (https://www.youtube.com/@EuropeanSpaceAgency/streams).

Según explica José Moreno, investigador principal de la misión y presidente de su comité científico internacional, "las técnicas de teledetección por satélite se vienen usando desde hace décadas para estudiar la dinámica de nuestro planeta a escala global, y en particular la dinámica de la vegetación terrestre y su papel regulador en aspectos climáticos, medioambientales, e incluso socioeconómicos".

"Pero hasta ahora --prosigue-- la información proporcionada realmente indicaba la estructura espacial y el color variable de la vegetación. Con FLEX podremos, por primera vez, ir más allá, pues a través de la fluorescencia nos proporcionará información directa sobre los procesos internos que regulan la dinámica de la vegetación, cuantificando su actividad fotosintética, su capacidad de asimilación del carbono atmosférico, y su capacidad de adaptación a condiciones de estrés ambiental y variabilidad climática en todo el planeta. El lanzamiento de FLEX representa un salto cualitativo en las capacidades de Observación de la Tierra para los próximos años".

FLEX funcionará en tándem con el satélite europeo Sentinel-3. Mientras que FLEX aportará mediciones detalladas de la fluorescencia de la vegetación a nivel global, Sentinel-3 suministrará información complementaria sobre la vegetación y el estado de la atmósfera y la superficie terrestre. La combinación de estas observaciones permitirá a los científicos estudiar la señal de fluorescencia en un amplio contexto. Ambos satélites se lanzarán a bordo del cohete europeo Vega-C y posteriormente se colocarán en sus respectivas órbitas.

La operación tendrá el apoyo de personal investigador que ha contribuido a FLEX que, desde una velada conmemorativa que acogerá la Fundación ADEIT, congregará a miembros de la comunidad científica internacional, representantes de la ESA y socios del sector espacial europeo en un acto presidido por el líder científico de la misión, José Moreno, director del Laboratorio de Observación de la Tierra de la Universitat de València (LEO, http://ipl.uv.es/leo). FLEX es la octava misión del programa *Earth Explorer* de la ESA, que abrirá una nueva ventana a la observación de la vegetación terrestre, clave para los estudios sobre cambio climático y el futuro de la agricultura y los bosques.

FOTOSÍNTESIS: FUENTE DE LA VIDA EN LA TIERRA

La labor de FLEX será medir desde el espacio la tenue fluorescencia que emiten las plantas durante la fotosíntesis, de la que depende la vida en la Tierra al constituir la base del crecimiento vegetal y de la captación de carbono terrestre. Su papel, por tanto, es fundamental para el ciclo del carbono y el clima en nuestro planeta.

La actividad fotosintética es muy dinámica y, durante los periodos de sequía, olas de calor y de estrés ambiental, puede resultar considerablemente reducida, pero mediante la variación de fluorescencia estos cambios pueden ser cuantificados antes incluso de que se aprecien cambios observables en el verdor o la estructura, resultando un mecanismo de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos.

Así pues, el objetivo de FLEX será observar la fluorescencia inducida por la luz solar (SIF), una señal luminosa muy débil que emite de forma natural la clorofila después de que las plantas absorban la luz solar. Esta fluorescencia contiene información sobre cómo la vegetación procesa la energía solar absorbida, ofreciendo una nueva forma de investigar los cambios en el funcionamiento de las plantas, su productividad y su respuesta al estrés ambiental.

Con una resolución espacial de aproximadamente 300 * 300 m, FLEX será la primera misión satelital dedicada a proporcionar mediciones globales del espectro completo de emisión de fluorescencia de la vegetación. Esta información espectral permitirá a los científicos investigar el funcionamiento fotosintético con un nivel de detalle considerablemente mayor del que hasta ahora había sido posible desde el espacio.

Uno de los principales objetivos científicos es comprender mejor cómo responde la vegetación a fenómenos ambientales extremos, como la sequía y las olas de calor, y si los cambios en la fluorescencia pueden revelar el estrés fisiológico antes de que sus efectos se hagan claramente visibles a través de las observaciones satelitales convencionales.

Las conclusiones contribuirán a los estudios sobre cambio climático, así como a la gestión de la agricultura -con el fin de aportar soluciones reales a la hambruna en el planeta- y de los bosques y los montes.

El catedrático José Moreno, investigador del Laboratorio de Procesado de Imágenes (IPL) de la Universitat de València, ha sido una de las principales figuras científicas impulsoras de la misión. Bajo su liderazgo, el grupo LEO ha desempeñado un papel fundamental en la concepción científica y el desarrollo de FLEX, colaborando estrechamente con la ESA y la comunidad científica internacional para convertir un ambicioso concepto de investigación en una misión satelital lista para su lanzamiento.

Durante todas las fases de preparación de FLEX, el grupo LEO ha liderado diferentes proyectos financiados por la ESA, entre los que destaca el desarrollo del simulador científico FLEX-E, coordinado por el investigador del IPL Antonio Ruiz-Verdú, que ha permitido evaluar las soluciones técnicas adoptadas para FLEX y los algoritmos de obtención de los novedosos productos de FLEX en el ámbito de la fotosíntesis, el ciclo del carbono y el cambio climático.

Estos nuevos algoritmos de procesamiento de datos y la interpretación del funcionamiento de la vegetación a partir de imágenes de observación de la Tierra se están desarrollando dentro del grupo LEO en dos líneas de investigación punteras financiadas a través de las prestigiosas subvenciones del European Research Council (ERC), y lideradas por los también investigadores del IPL Jochem Verrelst (Starting Grant Sentiflex y Consolidator Grant Flexinel) y Shari Van Wittenberghe (Starting Grant Photoflux).

Asimismo, el grupo LEO participa activamente en las campañas de campo de calibración y validación de productos FLEX, antes y después de su lanzamiento, financiadas por varios proyectos nacionales, como Spaflex, coordinado por la investigadora Mª Pilar Cendrero.