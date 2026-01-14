Un proyecto de la UV impulsa las tecnologías cuánticas para reforzar la seguridad en las comunicaciones - REMITIDA ALETREO

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) avanza trabaja en el proyecto Qdimension, centrado en el desarrollo de tecnologías de comunicación cuántica, un ámbito "llamado a transformar la forma en la que se transmite y protege la información en los próximos años".

La institución académica subraya que la transformación digital plantea nuevos retos en la forma de transmitir información, cada vez más ligados a la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad de las comunicaciones.

"Este proyecto nace con la voluntad de avanzar hacia tecnologías que, permitan comunicaciones más seguras y eficientes. Nuestro objetivo es inventar nuevas herramientas para el procesado de la información cuántica", explica, en un comunicado, Mauricio Morais, líder de la línea de investigación en moduladores acustoópticos.

La iniciativa busca dar respuesta a uno de los grandes retos actuales de la tecnología: cómo enviar información de manera cada vez más segura, fiable y eficiente en un entorno digital cada vez más complejo. El trabajo desarrollado por la UV se apoya en nuevas herramientas que permiten explorar formas distintas de procesar la información, sentando las bases de una nueva generación de sistemas de comunicación.

La iniciativa forma parte del Plan de Comunicaciones Cuánticas de la Comunitat Valenciana, una estrategia conjunta en la que participan, además de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Cuatro universidades que, desde la colaboración, están impulsando una nueva ola de innovación para posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente en tecnologías cuánticas aplicadas a ámbitos estratégicos como las telecomunicaciones, la ciberseguridad o la salud.

Desde 2018, la Comisión Europea ha intensificado su apoyo al desarrollo de las tecnologías cuánticas mediante programas específicos de investigación. Esta apuesta responde a la convicción de que estas tecnologías pueden generar cambios profundos tanto a nivel industrial como científico, con un impacto directo en la sociedad. En este contexto surge lo que ya se conoce como la "segunda revolución cuántica", una etapa en la que la investigación empieza a traducirse en soluciones concretas y aplicables.

El proyecto Qdimension se alinea con esta visión europea y trabaja para superar algunas de las limitaciones tecnológicas actuales, facilitando que los avances científicos puedan dar el salto a aplicaciones reales. La comunicación cuántica todavía suena lejana para muchas personas, pero ya se está investigando cómo integrarla en sistemas que puedan utilizarse en el día a día.

PRECISIÓN NANOMÉTRICA

"La fabricación de dispositivos fotónicos cuánticos integrados requiere de nuevos métodos de posicionamiento de emisores de fotones individuales. En Qdimension hemos desarrollado diferentes estrategias que permiten aislar emisores cuánticos con precisión nanométrica", ha señalado Josep Canet, investigador principal.

El trabajo científico se estructura en distintas fases que permiten avanzar de manera progresiva en el desarrollo de nuevos dispositivos, sistemas de análisis y métodos de tratamiento de la información. Este enfoque facilita evaluar resultados, mejorar procesos y explorar nuevas posibilidades a medida que el proyecto avanza.

Este proyecto forma parte de los once que integran el Plan de Comunicaciones Cuánticas, liderado por cuatro universidades de prestigio: la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH).

En conjunto, estas iniciativas abarcan una amplia variedad de líneas de investigación y desarrollo con el propósito de impulsar la tecnología cuántica y sus aplicaciones en ámbitos estratégicos como las telecomunicaciones y la ciberseguridad, consolidando así a la Comunitat Valenciana como un referente en innovación tecnológica a nivel nacional e internacional.

Con más de cinco siglos de historia, la Universitat de València se ha consolidado como una institución de referencia en investigación, docencia y transferencia de conocimiento. Su participación en el Plan de Comunicaciones Cuánticas refuerza su compromiso con la excelencia científica y la innovación, situando a la Comunitat Valenciana como polo de desarrollo tecnológico y científico a nivel nacional e internacional.

"La óptica cuántica no es solo una cuestión de futuro, sino de presente. Proyectos como este refuerzan el papel de la universidad como espacio donde se anticipan las soluciones a los retos tecnológicos que vienen", ha concluido Guillermo Muñoz, líder de la línea de investigación en polaritones.

El Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas forma parte del Plan de Resiliencia de la UE y que cuenta con un presupuesto total de 76 millones de euros. Este plan busca promover la investigación y el desarrollo en el ámbito de las comunicaciones cuánticas, una tecnología clave para el futuro de las telecomunicaciones.

La Comunitat Valenciana es una de las comunidades que participan en este proyecto desde 2022, junto con Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Galicia y la Comunidad de Madrid, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la financiación de este plan proviene en su mayoría del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, que aporta el 65 % de los fondos, equivalentes a 1.169.671,10euro, mientras que el 35 % restante, unos 629.822,90euro, son financiados por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.