La spin-off Matteco de la UV recibe el Premio Avelino Corma a la mejor startup innovadora en química

Gonzalo Abellán Matteco - UV

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica Matteco, spin-off de la Universitat de València ubicada en el Parc Científic UV (PCUV), ha sido reconocida con el Premio Avelino Corma a la Mejor Empresa Química innovadora/startup.

El galardón, recogido por el investigador de la UV, Gonzalo Abellán, cofundador y CTO de la compañía, distingue el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas con impacto en la industria y la sostenibilidad, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La compañía está especializada en el diseño de catalizadores y electrodos de nueva generación para la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis. Su tecnología permite mejorar la eficiencia del proceso y reducir costes al eliminar el uso de metales críticos del grupo del platino, uno de los principales retos para la escalabilidad de esta solución energética.

El reconocimiento sitúa a Matteco como una de las iniciativas emergentes más destacadas en el ámbito de la ingeniería química y la transición energética, en un contexto en el que el hidrógeno verde se consolida como un vector clave para la descarbonización industrial.

Durante la entrega del premio, el investigador del Institut de Ciència Molecular (ICMol) y profesor de Química Inorgánica en la Universitat de València, Gonzalo Abellán, puso en valor el propósito que guía el proyecto: "Contribuir a la descarbonización de la economía mediante el desarrollo de tecnologías que hagan el hidrógeno verde más accesible".

En el acto, estuvo acompañado por parte del equipo de Matteco. Entre ellos, el cofundador Jorge Romero, la investigadora Edurne Nuin y el responsable de desarrollo de negocio Alberto Piñero, lo que refleja el carácter colectivo del proyecto y el papel clave del equipo en la evolución de la compañía.

LA INNOVACIÓN REQUIERE VOLUNTAD

"La innovación requiere algo más que tecnología; requiere voluntad", subrayó Abellán, quien definió Matteco como "un grupo de personas con propósito".

En este sentido, también destacó el recorrido del proyecto desde la investigación fundamental hasta su impacto global. "Ha sido un camino desde la ciencia más básica hasta poder decir que hoy nuestros desarrollos están presentes en prácticamente todos los continentes", ha manifestado. Asimismo, ha añadido que intentará que "los catalizadores estén en todas partes para ayudar a crear un mundo mejor".

La trayectoria de Matteco está estrechamente ligada al ecosistema del Parc Científic de la Universitat de València, donde la empresa ha desarrollado sus primeras etapas de investigación y validación tecnológica y donde mantiene actividad junto a su implantación en el Polígono Industrial l'Andana. Este entorno ha permitido "transformar conocimiento científico en una propuesta empresarial con impacto real en la industria energética".

Desde entonces, la compañía ha evolucionado desde la investigación en laboratorio hacia la aplicación industrial de sus desarrollos, con presencia en prácticamente todos los continentes. Sus soluciones contribuyen a reducir los costes de producción de hidrógeno verde y a acelerar su adopción como alternativa energética sostenible.

El galardón reconoce no solo el potencial tecnológico de la empresa, sino también su capacidad para trasladar avances en química e ingeniería a soluciones concretas frente a retos globales como el cambio climático.

Igualmente, pone en valor el legado de Avelino Corma, referente internacional en catálisis, cuya influencia sigue marcando el desarrollo de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, y de empresas innovadoras.