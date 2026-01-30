La tecnología 4.0 llega a las fallas con herramientas digitales, materiales reciclados y cálculo estructural

Proyecto Eco Falles 4.0. ICITECH, IVACE+, Generalitat Valenciana, AVI, INNEST/2023/201 - UPV

El proyecto ECO-FALLES 4.0, liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV), traslada la innovación tecnológica al corazón del mundo fallero con el desarrollo de herramientas digitales, nuevos materiales reciclados y sistemas de cálculo estructural que permiten mejorar la productividad de los artistas falleros, reducir el impacto ambiental de los monumentos y aumentar su seguridad, tres "retos clave" para el futuro de la fiesta.

El investigador del Instituto ICITECH de la UPV y coordinador de ECO-FALLES 4.0, Luis Pallarés, ha destacado que las Fallas "generan cada año un impacto económico extraordinario en la Comunitat Valenciana, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería", pero, sin embargo, "no siempre llega a los talleres falleros, que se enfrentan a presupuestos ajustados, una elevada exigencia artística y un modelo de producción poco digitalizado". "Nuestro proyecto quiere contribuir a revertir esta realidad", ha indicado.

Para ello, el equipo de la UPV ha desarrollado CHOP-CHOP, una aplicación gratuita y de código abierto que permite dividir grandes modelos tridimensionales de monumentos falleros en piezas más pequeñas listas para su impresión en impresoras 3D comerciales.

"Esta herramienta facilita el trabajo en los talleres, mejora la eficiencia y abre la puerta a una producción más precisa y controlada", ha señalado de su lado el investigador del Instituto de Restauración del Patrimonio (IR) de la UPV y miembro también del proyecto ECO-FALLES 4.0, Marco de Rossi.

Además, el equipo de la UPV ha conseguido formular bobinas de impresión 3D a partir de material reciclado, reduciendo de forma significativa la dependencia de plásticos de origen fósil. En concreto, han desarrollado filamentos con un 90% de material reciclado en el caso del polipropileno y otros basados en PET con un 80% de material recuperado procedente de plantas de reciclaje --botellas de plástico-- y desechos industriales.

"La aplicación de estos materiales permitiría reducir el actual uso masivo de materiales derivados del petróleo, como el poliespán. Ayudaría a reducir residuos, disminuir la huella de carbono y avanzar hacia unas Fallas más respetuosas con el medio ambiente", según Pallarés.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El tercer gran resultado del proyecto se centra en la seguridad estructural, un aspecto "clave" en los monumentos. El equipo de la UPV ha creado la aplicación STRUC-FALLES, una herramienta informática que acerca el cálculo estructural a los artistas falleros de forma sencilla y práctica. Junto a ella, se ha elaborado una guía de consulta rápida que ayuda a dimensionar correctamente las estructuras y que reduce el riesgo de fallos y aumenta la seguridad.

"ECO-FALLES 4.0 demuestra que tradición e innovación no solo pueden convivir, sino reforzarse mutuamente. Gracias a la tecnología, las Fallas pueden seguir siendo espectaculares, pero también más sostenibles, más seguras y más rentables para quienes las construyen", ha reivindicado Pallarés.

Este proyecto ha sido financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), en el marco del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027. El equipo de la UPV ha contado, además, con la colaboración del taller Vicente Martínez y la empresa SP-Berner.