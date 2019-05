La UPV construye al "ingeniero del futuro" en un proyecto de aprendizaje con 40 estudiantes internacionales

Publicado 22/05/2019 11:36:15 CET

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València (ETSIT-UPV) construye al "ingeniero del futuro" en un proyecto de aprendizaje con 40 estudiantes internacionales, que han conocido las competencias y habilidades necesarias para convertirse en profesionales de la ingeniería del siglo XXI.

La iniciativa TeamSoc21, que ha tenido lugar durante 15 días en la UPV, es un proyecto internacional que reúne a un consorcio integrado por 12 universidades de ocho países --Francia, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia y España-- y forma parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea, referido al ámbito educativo ligado a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ha explicado la institución académica en un comunicado.

El proyecto, que lleva por título 'The ICT Engineer of the 21st Century', está coordinado por la Universidad de Zagreb a partir de cuatro ejes fundamentales: competencias técnicas, TIC, gestión y responsabilidad social. Esta no es la primera colaboración de este tipo que llevan a cabo estas mismas universidades, ya que antes desarrollaron un programa similar, Innosoc, que resultó "todo un éxito".

El catedrático de la Universidad de Zagreb y uno de los responsables del programa Ignac Lovrek ha calificado la experiencia de "muy interesante" y ha explicado que, en esta ocasión, han elegido una movilidad mixta con una parte virtual en la que, durante dos meses, los alumnos trabajan juntos de forma on-line y con una parte presencial, en la que los estudiantes se encuentran cara a cara y, durante dos semanas, comparten día a día en una ciudad concreta, que este año es València.

Los participantes se han mostrado encantados de involucrarse en un programa de estudio de este tipo, que es intensivo, multidisciplinar y transnacional, que les permite completar sus habilidades para enfrentarse a las nuevas brechas sociales ligadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

EMPRENDIMIENTO BASADO EN LAS TIC

Esta edición ha ido dirigida hacia el campo del emprendimiento basado en las TIC, por lo que se han realizado visitas guiadas a diferentes incubadoras de empresas y los estudiantes han asistido a presentaciones de casos de éxito.

La alumna del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la UPV Mar Morejón ha participado en el proyecto y ha señalado que le parece "una manera maravillosa" de conocer a estudiantes de otros países con sus mismas inquietudes. "Todos estudiamos la misma rama y hemos adquirido los mismos conocimientos, pero tenemos una manera muy diferente de pensar y de enfrentarnos a los retos", ha apuntado.

En la misma línea, el alumno de J.J Strossmayer University of Osijek (Croacia) Hrvoje Tonkovac está feliz con la experiencia y considera que es "un proyecto increíble" para quienes estudian TIC. "En TeamSoc, hemos aprendido sobre dirección y administración de empresas, emprendimiento y start-ups, pero también sobre responsabilidad social. Para mí, ha sido un proyecto muy bueno", ha resaltado.

CONTENIDO TRANSVERSAL DEL PROGRAMA

El programa ha incluido actividades de contenido transversal, como seminarios sobre multiculturalidad, el espacio europeo de las TIC, la gestión de grupos de trabajo o formación en emprendimiento, y asignaturas específicas de las TIC, como conferencias sobre diferentes campos de la ingeniería de telecomunicación: impresión 3D, comunicaciones 5G, gestión de tráfico, Internet de las Cosas o redes inalámbricas.

La iniciativa ha permitido a profesores y alumnos aprender sobre las competencias y habilidades necesarias para convertirse en profesional de la ingeniería del siglo XXI.