Unas 200 personas podrán presenciar la 'mascletà' nocturna del Día de la Madre desde el Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo de una 'mascletà' - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado las bases para regular el sorteo de invitaciones para presenciar la 'mascletà' nocturna que se celebra el sábado 2 de mayo a las 21.00 horas y que corresponde a la suspendida el 5 de marzo por lluvia de Pirotecnia Zaragozana y que coincide con la víspera del Día de la Madre.

Según este acuerdo, el Ayuntamiento repartirá un total de 26 invitaciones válidas para dos personas cada una y, como novedad, 74 invitaciones dobles para una zona habilitada a pie de calle en la fachada del edificio.

En total, podrán disfrutar de esta experiencia 200 personas mayores de edad, empadronadas en la ciudad y que se inscriban previamente a través de la web municipal, tal como ha destacado el consistorio en un comunicado.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 27 de abril, a las 00.00 horas, y permanecerá abierto hasta el martes 28 de abril, a las 23.59 horas. El sorteo se celebrará el miércoles 29 de abril.

A cada persona agraciada le corresponderán dos invitaciones para una de las dos zonas, que no podrá ser modificado, y cada una de las invitaciones será personal e intransferible para la persona ganadora, mientras que la segunda será para un acompañante de su elección.

Una vez realizado el sorteo, el resultado será comunicado a las personas ganadoras por correo electrónico.

En el caso de que alguna de las personas agraciadas tenga movilidad reducida y necesite acceder con silla de ruedas, y dadas las particularidades del balcón municipal durante las 'mascletaes', se le ubicará en otro espacio del edificio habilitado al efecto.

Las bases del sorteo indican que con las inscripciones registradas se generará una base de datos que se utilizará exclusivamente para la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo mediante un procedimiento informático.