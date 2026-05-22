La 28ª Noche de las Telecomunicaciones Valencianas celebra la innovación con la soberanía digital como protagonista

Premiados - NOCHE DE TELECOMUNICACIONES

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de reforzar la autonomía tecnológica europea en un contexto marcado por la ciberseguridad, la competitividad industrial y la dependencia de infraestructuras digitales ha centrado la XXVIII edición de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas (NTV), celebrada en L'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Bajo el lema 'Soberanía digital: Liderazgo estratégico en seguridad y defensa', el encuentro ha reunido a más de medio millar de representantes de empresas, administraciones públicas, universidades, instituciones y profesionales del sector 'teleco', según ha informado la organización en un comunicado.

El acto ha contado con una amplia representación institucional, académica y empresarial, con la presencia del decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana (COITCV), Sergio Riolobos; del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; de la concejala delegada de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones en el Ayuntamiento de València, Paula Llobet; y del vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, José Francisco Monserrat.

En el marco de la gala se han entregado los galardones de la NTV 2026, que reconocen a entidades y profesionales por su contribución al ecosistema tecnológico, la innovación y la transformación digital.

En concreto, la 28ª edición ha incorporado dos nuevas categorías vinculadas a los desafíos tecnológicos y sociales actuales. Por un lado, el galardón Impacto Digital Sostenible, que ha sido para Genia Global Energy, empresa valenciana especializada en bioingeniería y gases renovables que convierte residuos agroganaderos, alperujo, paja de arroz y residuos de la industria alimentaria en biogás, biometano, fertilizantes orgánicos y soberanía energética.

La organización ha destacado du aplicación intensiva de tecnologías digitales avanzadas, gemelos digitales con inteligencia artificial, IoT, machine learning y tecnología blockchain.

Por otro lado, el otro nuevo galardón ha sido el premio Innovación Tecnológica en la Cultura y la Conservación del Patrimonio, que ha sido otorgado a la Fundación Hortensia Herrero. La fundación ha puesto la tecnología más avanzada al servicio del arte y del patrimonio valenciano, biolimpieza con microorganismos, ultravioleta e infrarrojos, escaneados tridimensionales, láser, soportes de fibra de carbono y videomapping de alta precisión a través de la recuperación de la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de los Santos Juanes, el Colegio del Arte Mayor de la Seda y el Palacio de Valeriola, hoy sede del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH).

Por su parte, el reconocimiento "Teleco" Honoris Causa ha sido para Carlos Pujadas Viana, CEO de LÃBERIT, por una trayectoria ejemplar de liderazgo y compromiso con el desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana. Ingeniero por la UPV y fundador de Dimensión Informática y LÃBERIT, una corporación internacional con más de 1.100 profesionales y presencia en 25 países, con centro de decisión en Valencia, Pujadas ha sido uno de los grandes impulsores del ecosistema tecnológico valenciano durante más de tres décadas.

Asimismo, NxN Data Centers ha recibido el premio al Emprendimiento Tecnológico. Esta compañía es una plataforma española de centros de datos sostenibles, hiperconectados y preparados para la era de la inteligencia artificial.

En la categoría de Relevancia Empresarial, la NTV ha reconocido a S2GRUPO, empresa española referente en Europa y Latinoamérica en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, y mayor compañía española de ciberseguridad con capital 100 % nacional.

Además, la distinción de Impulso de la Sociedad Digital ha sido otorgada a Fundación Valencia Innovation Capital - VIC, cuya labor se centra en testear el futuro en València, convirtiendo la ciudad en un laboratorio de la Sociedad Digital.

Otra de las premiadas ha sido Nerea Bautista Parra como Mejor Trabajo Final de Máster (TFM) en Ingeniería de Telecomunicación, con un trabajo titulado 'Infraestructura de Datos Espaciales para la Gestión Geográfica de Emplazamientos y Servicios de Telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana', desarrollado en ISTEC en el marco de la mención dual del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la UPV.

Finalmente, Adolfo Montalvo Santamaría ha sido reconocido con el premio a la trayectoria profesional, en un año especialmente significativo en el que el COITCV celebra su 25º aniversario. Ingeniero de Telecomunicación y primer decano del COITCV (2001-2008), ha desarrollado más de cuatro décadas de carrera al servicio del sector, actualmente como consejero y board advisor de empresas tecnológicas valencianas y como divulgador tecnológico habitual en prensa y radio.

En esta ocasión, la NTV también ha concedido una mención honorífica a la trayectoria profesional de Miguel Mollá.

RETOS TECNOLÓGICOS ACTUALES

La programación de esta edición de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas ha incluido una jornada celebrada en el Centro de Arte Hortensia Herrero, donde expertos y empresas del sector han analizado algunos de los principales retos tecnológicos y estratégicos actuales.

La mesa redonda 'Soberanía digital: quién controla las infraestructuras críticas del futuro' ha abordado cuestiones relacionadas con la conectividad, las redes y la autonomía estratégica, con la participación de representantes de HPE, MasOrange y NxN.

Por su parte, la sesión 'Ciberdefensa y liderazgo estratégico: proteger, anticipar y reforzar la resiliencia' ha puesto el foco en la protección de activos digitales, la innovación y las oportunidades de crecimiento del sector de la ciberseguridad, contando con representantes de Fortinet, Minsait y Telefónica.

La Noche de las Telecomunicaciones está organizada por el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana (COITCV) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València (ETSIT-UPV).