El 33% de los hogares valencianos con menores con obesidad o sobrepeso tienen rentas bajas

La Comunitat Valenciana es la región con mayor índice de obesidad intantil al alcanzar una tasa 18%



VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 18 por ciento de los menores valencianos tiene obesidad y el 33 por ciento de los hogares con niños en esta situación tienen rentas inferiores a 18.000 euros anuales, lo que les "impide llevar una dieta saludable".

Así, se desprende del proyecto de Evaluación Nutricional de la Población Infantil de Valencia (ENPIV) elaborado por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) con el apoyo del centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, según informa la institución colegial.

El estudio revela que la Comunitat Valenciana es la región con mayor índice de obesidad intantil, entre los 5 y 14 años. La obesidad es en sí misma una enfermedad y causa directa de otras patologías como la hipertensión, cardiopatías, diabetes, problemas osteomuscu-lares e incluso ciertas discapacidades.

Este análisis, que ha estudiado a 700 niños y niñas de entre 5 y 14 años, es el primer estudio que han trazado los profesionales de la nutrición para elaborar un mapa de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en distintos barrios de la ciudad para conocer así los condicionantes socioeconómicos y sus causas, para poder diseñar soluciones a medida.

Al respecto, el presidente del CODiNuCoVa, Luis Cabañas, ha explicado que durante los más de tres años en los que se ha desarrollado esta investigación "se ha podido concluir que los niveles de obesidad y sobrepeso en la ciudad de València tienen causas y condicionantes, y de su análisis sabemos que los servicios sanitarios deben adaptarse para ser más equitativos y evitar que la situación se agrave".

Así, el estudio refleja que una de las principales causas de la obesidad infantil es la situación socioeconómica de los hogares en los que viven: Uno de cada 4 niños valencianos tiene una dieta de muy baja calidad y que este hecho está directamente relacionado con la falta de recursos económicos en los hogares, indica Cabañas.

La falta de recursos económicos lleva a las familias a encontrarse en una situación de inseguridad alimentaria, es decir, a la reducción de la cantidad y calidad de los alimentos que tienen, ya sea porque no pueden comprarlos o por la incertidumbre sobre si podrán obtenerlos. De hecho, el 43% de las familias encuestadas indicaban que habían estado preocupados en casa porque no tenían dinero para comprar comida.

LA DIETA MEDITERRÁNEA Y EL EJERCICIO FÍSICO, DOS GRANDES CARENCIAS

Además de la situación socioeconómica que afrontan las familias con menores que padecen obesidad o sobrepeso, este estudio alerta de dos grandes carencias que padecen los niños y niñas valencianos: el ejercicio físico y la adhesión a la dieta mediterránea, dos elementos básicos que se encuentran en la base de los hábitos saludables.

Lo recomendable entre niños y adolescentes es la práctica de deporte al menos dos veces por semana, sin embargo, el estudio ENPIV ha demostrado que casi el 40% del alumnado encuestado no realiza ninguna actividad deportiva a lo largo de la semana.

Cabañas advierte de que esta cifra es "alarmante" ya que refleja "una relación creciente entre sedentarismo en niños y adolescentes como consecuencia de que las familias de bajos ingresos no pueden costear actividades deportivas para sus hijos e hijas, porque en su mayoría son de pago".

Junto con el ejercicio físico, la adherencia a la dieta mediterránea es uno de los condicionantes que pueden prevenir problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, el estudio revela que el 86% de los menores no sigue una alimentación que podríamos clasificar como saludable, lo que supone "mayor riesgo de sufrir una malnutrición por exceso de peso", explica.

De hecho, el 39,4% de los niños y niñas encuestados no ingiere pescado dos o tres veces por semana y, además, el 60% de los alumnos y alumnas no consume más que una pieza de fruta al día y solo el 68,4% come verduras frescas o cocinadas una vez al día, cuando la recomendación es al menos 3.

Desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas recuerdan que la prevención y abordaje del sobrepeso y obesidad debería ser llevado a cabo por profesionales de la nutrición integrados en equipos multidisciplinares de Atención Primaria para mejorar la salud de la población y su calidad de vida.