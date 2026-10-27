El 60% de docentes participantes en la consulta de los sindicatos, a favor del calendario de movilizaciones

Archivo - Varias personas durante una manifestación, a 4 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento del profesorado participante --3.841-- en la consulta de los sindicatos sobre el calendario de movilización ha votado a favor del calendario de movilizaciones, según han informado las organizaciones sindicales.

En concreto, el 60% del profesorado participante ha afirmado estar totalmente de acuerdo con la propuesta, mientras un 32% ve necesario introducir modificaciones y el 7% restante lo rechaza y cree que ha que plantear un enfoque diferente.

Por dirección territorial y al principio del segundo trimestre, la opción más votada (46%) ha sido la de 19 de enero en Alicante, el 20 en Valencia y el 21 en Castellón. En segundo lugar, con un 40%, el 2 de febrero en Alicante, el 3 en Valencia y el 4 en Castellón. En la opción de ninguna ha votado un 10% de docentes y un 5% ha propuesto otras fechas.

Sobre los días a la semana dispuesto a concentrarse en la acción del 'Noviembre verde', el 60% opta por un día; el 19% por dos, el 7% por tres; el 1% por dos; el 5% por cinco días y el 9% por ninguno.