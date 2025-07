El 84,3% de las mujeres con cargos directivos en la Comunitat Valenciana ha tenido que emprender para poder liderar

Un estudio de EVAP señala que solo el 36,3% de las personas que lideran una empresa en la Comunitat Valenciana son mujeres

VALENCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 84,3 por ciento de las mujeres con responsabilidad en la Comunitat Valenciana, ya sea como empresaria por cuenta propia o con puesto de dirección por ajena, ha tenido que emprender para liderar, mientras que el 15,7% son directivas y gerentes. Estas son las conclusiones del primer informe sobre la 'Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana' impulsado por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) y realizado por GfK.

Para Marta Iranzo, presidenta de la EVAP, estos datos demuestran que "si eres mujer y quieres liderar y tomar decisiones, tienes que ser empresaria. El autoempleo y liderar pymes y micropymes es lo que hace que la mujer tenga presencia en estos puestos de responsabilidad".

Asimismo, el informe refleja que del 19% del total de la población activa que ocupa cargos de responsabilidad en empresas, solo el 36,3% son mujeres, mientras que el 63,7% restante son hombres. "Es cierto que estamos mejor que en otras comunidades y que la media nacional, pero eso no nos tranquiliza, sino todo lo contrario, nos demuestra que hay que seguir trabajando en todos los territorios del país", ha destacado la presidenta de la EVAP en el acto de presentación del informe.

Este informe llega ante la "falta de datos" sobre la situación de las mujeres en el mundo empresarial desde que la asociación comenzó su actividad hace veinte años. "Esa falta de datos ha hecho que en muchas ocasiones no hayamos podido defender nuestra razón de ser tan contundentemente como deberíamos", ha continuado Iranzo.

Como ha señalado la asociación, para la elaboración del informe cuantitativo se ha encuestado a 6.287 mujeres de entre 18 y 70 años de la Comunitat Valenciana. De todas ellas se ha identificado a un total de 1.000 empresarias y directivas, a quienes se les ha realizado un cuestionario más detallado para su caracterización.

PRINCIPALES SECTORES

Los datos obtenidos en el informe señalan los distintos sectores en los que más presencia de mujeres con responsabilidad hay y aquellos en los que las mujeres están "infrarepresentadas". Casi la mitad de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana desarrollan su actividad en el sector servicios (46,7%), especialmente en actividades profesionales, científicas y técnicas. Le siguen la educación (10,7%), las actividades sanitarias y sociales (10,6%) y la hostelería (7,2%).

No obstante, el liderazgo femenino sigue estando subrepresentado en los sectores "masculinizados", como la industria (3,2%), la construcción (5,4%) o el transporte y almacenamiento (2,6%). "Tenemos que trabajar en que haya diversidad en todos los sectores, no solamente en uno. Esto no se soluciona una vez se está en el mercado laboral, sino cuando decides a qué vas a dedicarte profesionalmente", ha señalado Iranzo.

"En EVAP este es uno de nuestros focos, trabajar con las mujeres más jóvenes para impulsar otros perfiles, para que entren en carreras STEM, para que realicen o que se decidan por otras profesiones que se salen de lo tradicionalmente femenino", ha continuado.

Las mujeres con cargos de responsabilidad en empresas varían por provincias. La mayoría de las empresarias y directivas se concentra en Valencia (53,5%), seguida de Alicante (37,4%) y, en mucha menor medida, Castellón (9,1%). Desde la asociación señalan que esto se puede deber a la población de cada provincia, pero destacan también que en el caso de Castellón, la importancia del sector industrial del azulejo -sector que señalan como "masculinizado" en este informe- puede afectar a esta situación.

PERFIL

Las empresarias y directivas valencianas se sitúan mayoritariamente entre los 25 y los 54 años (72%), con una edad media de 43. El 20,7% tienen entre 55 y 70 años, y solo el 7,4% se sitúan entre los 18 y los 24 años. Estos datos van de acuerdo a la "evolución de la carrera profesional" de las mujeres, según han declarado en la EVAP.

Asimismo, las empresarias valencianas cuentan con estudios superiores, pertenecen a un nivel socioeconómico alto, residen en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes -sobre todo en la provincia de Valencia- y forman parte de hogares de entre tres y cuatro miembros.

Las empresas lideradas por estas mujeres son, en su mayoría, micropymes, empresas con menos de diez personas trabajadoras (52,1%). El 12,9% de las empresarias o directivas trabaja en empresas sin ningún asalariado o asalariada.

La EVAP ha destacado en su informe que son estas mismas empresas las que "tienen unos perfiles de mayor impulsión de la diversidad". Las empresas más inclusivas son aquellas en las que trabajan de uno a cinco empleados/as, las empresas con empleadas y mujeres en cargos de responsabilidad y las que está lideradas por una mujer. De hecho, el 69,6% de las empresas en las que trabajan empresarias y directas en la Comunitat Valenciana están lideradas por mujeres, frente al 30,4% de empresas en las que el líder es un hombre.

"Esta es una razón clave que demuestra que todo el empresariado valenciano tendría que apostar por buscar la diversidad y la igualdad en la empresa, para que realmente haya inclusión y diversidad en todas las empresas de la Comunitat", ha subrayado Iranzo.

Por otro lado, la mayoría de las mujeres con responsabilidad en empresa son propietarias (35,5%), y como señala el informe, "solo hay una minoría con poder". Solo el 11,8% son socias, y el 9,2% CEO o gerentes.

La presidenta de la EVAP ha destacado que este estudio "ha llegado para quedarse, que necesitamos datos y que esperamos poder tener estos indicadores y poder ver y medir hacia dónde vamos". Con este informe, la asociación pretende "impulsar el progeso" de las mujeres en el ámbito empresarial y profesional.