Abascal, dispuesto a hablar con EEUU "para lo que sea necesario", acusa a Feijóo de "acudir en auxilio" de Sánchez

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado "absolutamente dispuesto" a mantener una interlocución con el gobierno de Estados Unidos (EEUU) "para lo que sea necesario" y ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "siempre acudir en auxilio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se ha manifestado este domingo Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en València, antes de participar en una comida con afiliados y simpatizantes, en el auditorio de Feria Valencia.

Al ser interpelado por si apoya al presidente de EEUU, Donald Trump, pese al establecimiento de aranceles para España, Abascal ha tachado de "absurda" la pregunta y ha sostenido que "el mayor arancel" para los españoles y europeos es "el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas".

Asimismo, ha enumerado que los "mayores aranceles" que padecen los españoles es "que se les masacre con unos impuestos absolutamente abusivos", "obligar a las clases medias a pagar la existencia de los sindicatos, de las organizaciones patronales, la aplicación del pacto verde que está destruyendo la ganadería, la agricultura y la industria, y arancel es gastarse el dinero público en putas, como han hecho los partidos que están en el gobierno", ha aseverado.

"Eso es el verdadero arancel. Yo no voy a dar ni una sola explicación más sobre nuestra postura, porque es muy clara y porque ya me he dado cuenta de que se pretende una manipulación absoluta de nuestras palabras", ha denunciado.

Preguntado por si intentará hablar con Trump para reducir los aranceles en España, Abascal ha señalado que "desgraciadamente" no tiene la responsabilidad de gobernar, que es lo que le gustaría. No obstante, ha recalcado que están "absolutamente dispuestos a tener una interlocución con el gobierno de Estados Unidos para lo que sea necesario". "Lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo", ha recalcado.

El líder de Vox ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar cualquier tipo de crisis internacional, y hay muchas por desgracia, para mantenerse en el poder" y ha lamentado que Vox está "solo en la oposición, porque en estos momentos es precisamente cuando --Alberto Núñez-- Feijóo (PP) siempre acude en auxilio de Pedro Sánchez".

"Vox va a estar siempre al lado de los intereses de los españoles y al lado del mundo libre. No nos van a mover de nuestro sitio ni nos van a importar ni las mentiras, ni los insultos, ni la propaganda de Feijóo y de Pedro Sánchez y de la parte de los medios que tienen comprados", ha sostenido, al tiempo que ha censurado las "manipulaciones" que llevan a cabo con su mensaje.

"DESBOCADOS EN LA CENSURA"

Por otro lado, preguntado por si se solidariza con Marine Le Pen tras ser declarada culpable de malversación, en el caso de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea por valor de 2,9 millones de euros, lo que implica su inhabilitación para ostentar cargos públicos, Abascal ha mostrado su apoyo a la inhabilitada líder del partido de ultraderecha francés.

Ha reprochado que los políticos europeos están "absolutamente desbocados en la censura". "Tratan de terminar con las redes sociales, tratan de que vuelva la censura para las posiciones en contra de la inmigración ilegal o para poder hablar con libertad sobre las teorías de la ideología de género, o para poder hablar con libertad sobre el origen del virus chino, del covid. Esto es algo que ha terminado", ha aseverado.

Asimismo, ha considerado que la "desesperación de la casta burocrática de Bruselas" les lleva a "atacar a quienes son los primeros en las elecciones, en algunas ocasiones por asuntos puramente burocráticos y de gestión, y llevándolos al campo penal". "Estamos preparados, pero solo demuestra la impotencia de las élites de Bruselas", ha zanjado.