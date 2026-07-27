Abierto el plazo para solicitar los 'Bonos Comercio VLC' hasta el 3 de agosto

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VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo hasta el 3 de agosto para participar en la campaña 'Bonos Comercio VLC 2026', una iniciativa destinada a reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad y a dinamizar la actividad económica de la ciudad.

Las personas interesadas ya pueden realizar los trámites a través de la plataforma digital habilitada. La campaña general 'Bonos Comercio VLC 2026' pone a disposición de la ciudadanía 46.041 vales de compra por un valor de 50 euros, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para optar a su compra, es necesario inscribirse previamente en la web www.bonocomerciovlc.com hasta el 3 de agosto y participar en el sorteo notarial que asignará los bonos. Las personas seleccionadas podrán formalizar la adquisición a partir del 2 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, o hasta agotar existencias.

Cada bono tiene un valor de 50 euros: la persona usuaria abona 25 euros y el Ayuntamiento aporta los 25 euros restantes. Cada titular de DNI o NIE puede acceder a un máximo de un bono por campaña.

Los bonos son digitales y pueden utilizarse mediante código QR o a través de la aplicación de Cámara València; además, permiten distribuir el saldo entre varias compras mientras permanezcan vigentes. El listado actualizado de los negocios participantes está disponible en la página web de la campaña. Los comercios de la ciudad que deseen adherirse a 'Bonos Comercio VLC' podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre.